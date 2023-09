Madagascar: Football / Women's COSAFA Cup - Dernière ligne droite pour les Barea

L'équipe nationale féminine des Barea se trouve actuellement en pleine phase de préparation finale, huit jours avant le début de la Cosafa Women's Cup en Afrique du Sud, du 4 au 15 octobre. Les 23 joueuses retenues par Béatrice Théodore, l'entraîneur de l'équipe, sont réunies en stage final au Centre Technique National, situé à Carion, depuis lundi.

La compétition comprend 12 sélections de pays d'Afrique australe, et Madagascar se trouve dans le Groupe A, aux côtés de l'Afrique du Sud (pays hôte), du Malawi et de l'Eswatini. Rappelons qu'en 2019, lors de sa dernière participation, Madagascar avait décroché sa première victoire en battant les Comores 5 à 1, mais a subi deux défaites contre le Malawi et l'Afrique du Sud.

Après trois ans d'absence, les Malgaches retrouveront encore une fois le Malawi et l'Afrique du Sud dans leur groupe. Leur premier match sera contre l'Eswatini, et les Barea dames sont prévues arriver en Afrique du Sud le 1er octobre, avec pour objectif de briller dans la compétition et d'améliorer leurs résultats.

Répartition de groupe :

Groupe A : Afrique du Sud, Malawi, Madagascar, Eswatini.

Groupe B : Zambie, Mozambique, Angola, Comores.

Groupe C : Namibie, Botswana, Zimbabwe, Lesotho.