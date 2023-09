Madagascar: Doctoriales - Début de la 9e édition hier à Antsirabe

L'entrepreneuriat et le développement durable sont au centre des doctoriales 2023, qui se déroulent actuellement à Antsirabe. Cette 9e édition a été officiellement lancée hier, promettant trois jours d'activités scientifiques et intellectuelles stimulantes.

L'événement se déroule du 26 au 28 septembre à l'hôtel Menabe'L Mahalafy Vatofotsy Antsirabe, et est organisé par l'Université d'Antananarivo en partenariat avec l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES).

Ces Doctoriales, dédiées aux doctorants, offrent un espace propice à l'exploration et à la promotion de la recherche scientifique dans un contexte qui privilégie l'entrepreneuriat et le développement durable tout en respectant l'éthique environnementale, suivant le thème de cette année. Bref, il s'agit de trois jours de manifestations riches et variées, offrant aux participants une pléthore d'opportunités pour élargir leurs connaissances et leurs compétences.

Programme

Parmi les activités phares figurent des séries de conférences animées par des experts renommés, qui aborderont des sujets clés liés à la recherche, à l'entrepreneuriat et au développement durable. Les doctorants auront également l'occasion de participer à des formations en rédaction scientifique, un aspect crucial de leur travail de recherche.

%

Des concours de pitch seront organisés, mettant en avant la capacité des doctorants à communiquer efficacement leurs travaux de recherche en un temps limité. Une exposition de posters scientifiques ajoutera une dimension visuelle à l'événement, permettant aux participants de partager leurs recherches sous une forme concise et accessible.

Cette exposition fournira une plateforme pour la discussion et le partage d'idées entre les doctorants et les chercheurs présents. Les Doctoriales 2023 sont une opportunité précieuse pour les jeunes chercheurs de Madagascar de se connecter avec d'autres esprits curieux et de s'immerger dans le monde de la recherche scientifique. Cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour promouvoir l'excellence en recherche et encourager l'innovation dans le pays.