Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Septembre 2023

Burkina : Rumeur de coup d'état - Des mobilisations de manifestants à Ouagadougou

Tout est parti de publications de certains activistes dénonçant des velléités de coups d'état contre le capitaine Ibrahim Traoré. Les alertes qui ont commencé aux environs de 19h, ce 26 septembre 2023, se sont multipliées, suscitant ainsi une mobilisation de manifestants à la place de nation pour disent-ils, faire barrage au coup d'État contre celui-là qu'ils appellent le « sauveur du Burkina Faso ». Ce n'est pas la première fois de voir ce type d'attroupement pour les mêmes raisons. A chaque fois que des rumeurs d'une tentative de putsch ont circulé, les soutiens du président de la Transition se mobilisent spontanément pour faire barrage. Pour l'alerte de ce soir, plusieurs manifestants se sont retrouvés au centre- ville de la capitale pour apporter leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. (Source : Minute.bf)

Niger : Après l'annonce de Macron - Les autorités lancent un avertissement

L'annonce relative au départ de l'ambassadeur français en poste à Niamey a été très positivement accueillie par les nouvelles autorités nigériennes. Par le canal d'un communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), n'a pas caché sa joie face à cette décision française. Pour les militaires, il s'agit simplement d'un « moment historique » et d'une « nouvelle étape vers la souveraineté ». Ce fut également pour eux l'occasion de lancer un avertissement à l'endroit des autres forces qui représenteraient une menace pour leur pays. « C'est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien. Toute personne, toute institution ou structure dont la présence menace les intérêts et les projections de notre pays devront quitter la terre de nos ancêtres, qu'ils le veuillent ou non. Nous célébrons la nouvelle étape vers la souveraineté du Niger », a martelé le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp). (Source : aniamey.com)

Côte d'Ivoire : Mawlid 2023 - L'appel du Cosim contre les déviances sociétales qui menacent la famille

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a commémoré la naissance du Prophète de l'Islam dans la nuit du mardi 11 Rabbi al awwal 1445H au mercredi 12 Rabbi al awwal 1445H, soit mardi 26 septembre 2023 au mardi 27 septembre 2023. Cette commémoration a été placée sous le thème : « Les enseignements du Messager d'Allant (Swt) pour l'équilibre et le bien-être de la famille » qui a été animé par l'Imam de la grande mosquée de la Rviera3, Aboubacar Samassi. Le leader religieux a édifié les fidèles musulmans la thématique à travers des constats, des illustrations et des propositions de solutions.« Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Dieu. Si les gens du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux, il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers » Sourate 3 verset 11. A la suite du conférencier l'Imam Aboubacar Samassi, le président du Cosim, le Cheickhoul Aïma Ousmane Diakité a donné la position du Cosim ces déviances sociétales qui menacent la famille dans son rôle originel notamment l'homosexualité. L'islam reconnaît uniquement le mariage entre un homme et une femme. Il a, par ailleurs, invité le gouvernement à reconnaître comme ce fut le cas jusqu'en 1970 les mariages religieux ou coutumiers. Le Cheickhoul Aïma Ousmane Diakité a invité la communauté musulmane à s'acquitter de la zakat, un pilier de notre religion. (Source : Fratmat.info)

Mali : Vente de la Cour de l'Ina - Le ministre Andogoly Guindo annule la vente



L'Institut national des arts (Ina) sis dans le quartier de Bozola-Bagadadji en face de la Maison des artisans de Bamako, dans la commune II du district de Bamako, en plein cœur du grand marché de la capitale des trois caïmans, faisait l'objet de convoitise sauvage de la part des commerçants, surtout avec la délocalisation de l'établissement dans la zone aéroportuaire Bamako Senou. Contre toute attente ce patrimoine culturel et historique de l'État a été bradé par certains cadres véreux de l'administration en complicité avec les spéculateurs fonciers. L'actuel ministre en charge de l'Artisanat et de la Culture vient de mettre un terme à cette vente illégale pour permettre à l'Etat de conserver et de gérer les bâtiments comme patrimoine culturel. (abamako.com)

Cameroun : Can, féminine, Maroc 2024 - Les Lionnes indomptables éliminée

Les Lionnes indomptables du Cameroun ne seront pas de la partie pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine « Maroc 2024 ». Grosse désillusion pour l'équipe nationale féminine du Cameroun. Les Lionnes indomptables éliminées par le Kenya le 26 septembre à Nairobi. Les filles de Jean-Baptiste Bisseck n'ont pas pu éviter le piège des kenyanes. Victorieuse à l'aller au stade de la Réunification 1-0, les Lions se sont inclinées sur le même score au retour. Les joueuses de Jean-Baptiste Bisseck sont incohérentes dans la construction et n'ont par conséquent pas pu se frayer le chemin des buts. Après avoir concédé un but à la 75e minute de jeu, les Lionnes indomptables vont s'incliner ainsi à l'issue du temps réglementaire. Il a fallu attendre la fatidique épreuve de tirs au but pour que les Kenyanes prennent le dessus sur des Camerounaises (1-1, 4-3). (Source : Journal du Cameroun):

Ethiopie : Les derniers pourparlers concernant le méga-barrage ont été interrompus

Les derniers pourparlers concernant le méga-barrage que l'Éthiopie construit sur le principal affluent du Nil, ont été interrompus sans qu'un accord ait été trouvé. Les négociations de deux jours entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte sur le Grand barrage de la Renaissance se sont achevées dimanche soir à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Le négociateur en chef de l'Éthiopie, Seleshi Bekele, a déclaré que les pays avaient « échangé des idées constructives sur diverses questions en suspens » et a ajouté que son pays restait déterminé à poursuivre les négociations. (Source : Euronews)

Sénégal : Naufrage du bateau le Joola - 21 ans après l'impossible deuil

Aujourd'hui, 26 septembre 2023, marque la vingt-et-unième année du naufrage du bateau le Joola. Après plusieurs années, ce drame qui a coûté la vie à des milliers de personnes reste l'accident maritime le plus tragique au monde. Depuis cette nuit cauchemardesque, les familles des victimes égrènent un chapelet de doléances dont certaines ne sont pas toujours résolues. Le souhait des familles est aussi l'érection d'un musée à la mémoire des victimes. Sur la question, le ministre de la Culture et du patrimoine historique, Aliou Sow, a annoncé l'inauguration prochaine de ce mémorial. (Source ; adakar.com)

Togo : Finances publiques - Le projet de budget transmis à l'Assemblée nationale

Le projet de budget général de l'État pour l'exercice 2024 a été officiellement transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Selon le rapport du conseil des ministres de le mardi 26 septembre 2023, ce projet budgétaire présente un équilibre entre ressources et charges s'élevant à 3.199,274 milliards de FCFA, enregistrant ainsi une augmentation de 5,5% par rapport à la loi de finances de l'exercice 2023, qui se chiffrait à 3.033,337 milliards de FCFA. Parmi les points saillants du projet de loi de finances pour 2024, on note un taux de croissance du PIB estimé à 6,5% pour l'année à venir, en comparaison avec les 6,1% anticipés pour la fin de l'année 2023. Le projet de budget 2024 se positionne ainsi comme un instrument essentiel pour soutenir la croissance économique, renforcer la stabilité financière et continuer à promouvoir le bien-être de la population. (Source : alome.com)

Gabon : Gouvernement - Le Premier ministre de la Transition sera face à la presse ce mercredi

Le Premier ministre de la transition, Raymond Ndong Sima, tiendra sa première conférence de presse demain, le 27 septembre 2023, à Libreville, indique un communiqué de presse. Selon le site alibreville.com, Raymond Ndong Sima, à la tête d'une équipe composée de 26 membres, est chargé de mettre en œuvre un plan global visant à restaurer les institutions gabonaises actuellement dissoutes. La conférence de presse devrait dévoiler le chronogramme détaillé de la mise en œuvre de la transition. Parmi les sujets attendus lors de cette annonce figurent les dates des consultations avec les forces vives de la nation, l'organisation d'une conférence nationale souveraine, la révision de la constitution pour des élections plus inclusives, démocratiques et transparentes, ainsi que l'éventualité d'un référendum, entre autres réformes nécessaires à la restauration de la stabilité institutionnelle au Gabon. (alibreville.com)