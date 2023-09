Congo-Kinshasa: Protection des personnes vivant avec handicap, RDC - Sama Lukonde lance le projet conjoint du partenariat des Nations Unies

Ce mardi 26 septembre 2023, à Kinshasa, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, au nom du Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tsholombo, procédé au lancement officiel du Projet Conjoint du Partenariat des Nations Unies pour la Promotion des Droits des Personnes Handicapées ( UNPRPD) et à la validation des documents stratégiques du ministère en charge des Personnes Vivant avec Handicapes ) notamment, le document de Politique nationale de Promotion et Protection des droits des PVH, Stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale des Personnes Vivant avec Handicap et Autres Personnes Vulnérables.

Cette cérémonie organisée par le ministère délégué en charge des personnes vivant avec Handicap, a connu l'appui technique de plusieurs agences du système des Nations-Unies notamment l'UNDESA, le PNUD, l'UNESCO, l'UNICEF, l'UNFPA, l'ONU femmes et l'OMS.

Dans son discours d'ouverture de ces activités, le Chef du Gouvernement a souligné que la détermination du Chef de l'État a auguré une nouvelle ère dans la perception et la considération de la personne humaine en général et en particulier des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables.

« Dès son investiture à la magistrature suprême comme cela a été rappelé ici en 2019, le Président de la République et Chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par sa vision, a placé au coeur de l'action sociale du Gouvernement la problématique de l'inclusion des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Aussi, prenant en compte l'article 33 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et conformément à l'article 49 de notre constitution, le Chef de l'Etat a concrétisé cette vision par la création, au sein du Gouvernement, que j'ai l'honneur de diriger, d'un ministère délégué chargé des personnes vivant avec Handicap et autres personnes vulnérables auprès du ministère des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale.

Cette détermination du Chef de l'État a inauguré une nouvelle ère dans la perception et la considération de la personne humaine en général et en particulier des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables », a fait savoir Jean-Michel Sama Lukonde tout en rappelant que « le programme d'action du Gouvernement 2021-2023 dans son pilier 13, met un accent particulier sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sous toutes ces formes concernant la personne vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. D'ailleurs, dans ma lettre de mission adressée aux différents Ministres, l'un des résultats attendus de la Ministre déléguée en charge de ce secteur, je cite est « la promotion et la protection des catégories sociales longtemps marginalisées, en l'occurrence des personnes avec handicap et autres catégories vulnérables ».

La cérémonie de ce jour, marque donc un point important dans le cadre du partenariat entre notre pays et les Nations-Unies. Le lancement des activités du projet Conjoint du Partenariat des Nations-Unies pour la Promotion des droits des Personnes handicapées, permet en effet à la République démocratique du Congo de bénéficier d'une nouvelle opportunité dans la résolution des problèmes auxquels elles sont confortées. L'appui que ce projet va apporter dans l'élaboration des politiques et programmes stratégiques du secteur du handicap renforce les efforts du Gouvernement.

« Notre souhait est de voir cette première expérience du partenariat avec les Nations-Unies porter des résultats escomptés et permettre, par conséquent, l'extension du projet au-delà de la période 2023-2024. J'en appelle donc à l'implication de tous les acteurs concernés à savoir : toutes les agences du système des Nations-Unies et autres partenaires techniques et financiers sans oublier les institutions et associations qui accompagnent traditionnellement l'action gouvernementale dans le secteur concerné », a déclaré le Premier Ministre.

Sama Lukonde a, par ailleurs, rassuré de son engagement dans la promotion des droits des Personnes Handicapées.

» Pour ma part, je peux vous assurer, une fois de plus, l'engagement du Gouvernement et particulièrement de ma personne, non seulement à ce projet de la promotion des droits des personnes vivant avec Handicap mais à toute action qui est menée dans ce secteur », a-t-il conclu.

Peu avant, la Ministre déléguée en charge des Personnes vivant avec Handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo, a rappelé la volonté politique manifestée au plus haut sommet par le Chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, pour porter la voix des personnes vivant avec Handicap en promulgant en premier lieu la Loi organique n°22/003 portant protection et promotion des Droits des personnes vivant avec Handicap. Selon elle, la rencontre de ce jour revêt une importance très capitale sans oublier l'accompagnement du Gouvernement dans la mise en oeuvre effective de la vision inclusive qui est la résultante de ce projet.