Afrique: L'Afrique s'unit pour mettre fin aux conflits/ Les Jeux de la Solidarité pour la Paix - La première édition réunira les nations de la Région des Grands Lacs

*La République Démocratique du Congo sera à l'honneur l'année prochaine en accueillant la première édition des Jeux de la Solidarité pour la Paix. Cette compétition va rassembler les neuf nations de la région des Grands Lacs, dont l'Angola, le Burundi, la République Centrafricaine, la République du Congo, le Kenya, le Sud-Soudan, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. Des invitations ont également été envoyées au Nigeria et au Cameroun pour rejoindre l'événement.

C'est le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants, Jean-Pierre Bemba, qui a annoncé cette nouvelle lors de la cent-quatorzième réunion ordinaire du Conseil des Ministres. Ce choix a été fait suite à la 7ème Assemblée Générale des Représentants des Pays membres de l'Organisation du Sport Militaire en Afrique (OSMA) en février 2022 à Freetown.

Les nations présentes à cette assemblée ont pu constater et déplorer la persistance de l'insécurité sur le continent africain ainsi que les conflits entre certains pays. Il est donc urgent de trouver des solutions pour mettre fin à ces situations. Les Jeux de la Solidarité pour la Paix ont donc été créés pour donner une autre dimension à la coopération entre les pays membres de l'OSMA.

Cette compétition sera l'occasion pour ces nations de se réunir et de montrer leur solidarité dans la recherche de la paix. En effet, les équipes seront composées de militaires et de civils, symbole de l'union entre les différents acteurs de la société. Les différentes épreuves sportives proposées mettront l'accent sur les valeurs de paix et de solidarité, avec une importance particulière accordée à l'esprit d'équipe et à l'entraide.

Au-delà des enjeux sportifs, ces Jeux ont pour objectif de renforcer les liens entre les pays de la région des Grands Lacs et de favoriser la coopération internationale pour la paix. Des ateliers et des tables rondes seront organisés pour discuter de la sécurité et de la prévention des conflits. Les gouvernements et les organisations internationales pourront ainsi échanger sur les défis à relever ensemble pour instaurer une paix durable dans la région.

Les Jeux de la Solidarité pour la Paix sont donc, l'occasion de montrer que le sport peut être un vecteur de paix et de solidarité.

Cette compétition va permettre à neuf pays africains de se rassembler autour d'un objectif commun : mettre fin aux conflits dans la région des Grands Lacs. Cette première édition sera donc un moment fort pour la région mais également pour l'Afrique toute entière, pour montrer au monde que l'union et la solidarité peuvent être des solutions efficaces pour instaurer la paix.