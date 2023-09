Congo-Kinshasa: Mise en oeuvre de l'accord-cadre RDC-Saint-Siège, Kinshasa - Marcel Utembi chez Peter Kazadi pour des mesures de faisabilité !

Le Président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), l'Archevêque Marcel Utembi, s'est rendu ce lundi 25 septembre 2023 accompagné de Monseigneur Donatien N'shole, chez Peter Kazadi, Vice-premier ministre, ministre de l'intérieur. Les deux parties ont échangé autour du processus du respect par la République démocratique du Congo, de l'accord-cadre signé avec le Saint-Siège.

Au sortir des échanges, Mgr Donatien N'shole, Secrétaire général de la CENCO a expliqué que les échanges se sont déroulés dans le sens de la mise en pratique de cet accord passé avec l'Eglise universelle. «J'accompagnais son Excellence Monseigneur Marcel Utembi, Président de la CENCO, qui tenait à rencontrer Son Excellence, Monsieur le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. (...) Il y a un Accord-cadre qui lie l'Eglise catholique et l'État congolais. À cet effet, le Ministre de l'Intérieur est une personne clé dans la matérialisation de cet Accord-cadre. C'est dans ce sens là que le président de la CENCO est venu le rencontrer. Et, en marge de cela, on a parlé de tout et de rien pour le bien de la République », a-t-il indiqué.

Il y a lieu de rappeler que l'Accord-cadre entre l'Eglise catholique et la RDC a été signé en juillet 2022. Cet Accord « établit notamment la liberté de l'Église dans son activité apostolique. Divers domaines sont également réglementés, comme les établissements d'enseignement catholique, l'enseignement de la religion dans les écoles, l'activité caritative de l'Église, les soins pastoraux dans les Forces armées, les institutions pénitentiaires et hospitalières, le régime patrimonial et l'obtention de visas d'entrée et de permis de séjour pour le personnel religieux».