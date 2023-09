Afrique: Assemblée Générale de l'Union des Conseils Economiques et Sociaux d'Afrique, RDC - Jean-Michel Sama Lukonde salue le rôle des organes consultatifs

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a ouvert ce mardi 26 septembre 2023, les activités de l'Assemblée générale de l'Union des Conseils économiques et sociaux en Afrique, UCESA en sigle, au Pullman Hôtel.

Dans son discours d'ouverture, le Chef du Gouvernement, Sama Lukonde a tenu à rappeler le rôle que joue le Conseil économique et social, celui d'organe consultatif qui a pour mandat de s'assurer que les préoccupations des populations sont bel et bien reflétées dans les politiques publiques, programmes et projets initiés par le Gouvernement et les autres institutions tant au niveau national que provincial.

« C'est à la fois un grand honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole du haut de cette tribune à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Union des Conseils économiques et sociaux qui se tiendront, ces deux jours, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je m'en vais tout d'abord souhaiter la bienvenue à toutes les délégations présentes dans cette salle, au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République et Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait, en son temps, exprimé le voeu que la RD Congo puisse abriter les présentes assises.

Au nom de mon Gouvernement et au nom du peuple congolais. Ma présence dans cette salle devra servir de rappel, s'il en était encore besoin, de l'importance que mon Gouvernement accorde à la collaboration constante avec le Conseil économique et social. Cet organe consultatif qui a pour mandat de s'assurer que les préoccupations des populations sont bel et bien reflétées dans les politiques publiques, programmes et projets initiés par le Gouvernement et les autres institutions tant au niveau national que provincial. Je voudrais vous rassurer que, à plus d'une occasion, les préconisations formulées à travers vos avis ont permis, soit de nous conforter dans nos options, soit de les réorienter lorsque cela s'avérait nécessaire.

Je ne doute pas un seul instant, que les travaux et les conclusions de cette Assemblée générale influenceront les prochaines politiques publiques dans nos différents pays. Pour ce qui concerne la RD Congo, pays hôte, ces assises suscitent beaucoup d'espoir pour la redéfinition et la requalification de notre programme lié au climat. Et nous croyons qu'il en sera de même pour les Gouvernements des pays membres de l'AICESIS et de l'UCESA », a mentionné le Premier Ministre.

Pour lui, la thématique au centre des travaux de cette Assemblée générale est plus que d'actualité.

« En effet, les changements climatiques sont une réalité déjà vécue par plus de nos compatriotes, de nos communautés. Leurs effets ont négativement affecté plusieurs systèmes de production dont dépendent nos communautés ainsi que leurs milieux de vie, soit en perturbant les paramètres climatiques tels que les températures locales, la pluviosité, les vents, etc., soit en infligeant des modifications substantielles aux paysages par des évènements climatiques extrêmement graves comme les vagues de chaleur, les pluies abondantes, les ouragans, les tornades, etc. Les migrations climatiques, qu'il n'est pas possible d'éviter, constituent donc une véritable menace à la paix et à la stabilité de nos communautés et de nos pays. Nous devons désormais les intégrer tout autant dans la planification de notre développement que dans notre agenda diplomatique », a-t-il souligné.

Par ailleurs, le chef du Gouvernement a fait remarquer que les résultats des réflexions ne manqueront pas de servir de boussole et de guide pour orienter les politiques du Gouvernement.

« Je tiens donc à vous rassurer de notre intérêt particulier en tant que Chefs des exécutifs de nos pays respectifs, quant aux résultats de vos réflexions qui, j'en suis certain, ne manqueront pas de nous servir de boussole et de guide pour orienter nos futures politiques, programmes et projets en y intégrant pleinement cette dimension qui nous est imposée par la force des circonstances », a conclu Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

Il faut noter que cette Assemblée générale de l'UCESA qui réunit plusieurs délégations venues du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de l'Algérie, du Maroc, du Tchad, du Bénin et autres pays, se tient durant deux jours sous le thème : la mobilité climatique en Afrique ». Un sujet qui requiert l'attention de l'humanité entière.