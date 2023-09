Congo-Kinshasa: Mobilisation des recettes fiscales , DGI - Un lot d'engins roulants à la portée des agents et cadres

Barnabé Muakadi, DG de de la DGI

*Les initiatives du DG Barnabé Muakadi Muamba en faveur des agents de la DGI

La Direction Générale des Impôts (DGI) vient de bénéficier d'une mobilisation optimale pour accroître la maximisation fiscale. Cette initiative est le fruit d'une décision prise par le Directeur Général, Barnabé Muakadi, qui a eu à coeur d'améliorer les conditions de travail de ses cadres et agents.

Ainsi, le DG a offert un premier lot de 7 grands bus pour le transport du personnel, 26 véhicules tout terrain pour les services opérationnels ainsi que quelques services d'administration centrale. Sans oublier les 334 motos qui ont été également affectées au service opérationnel dans l'ensemble du territoire national pour permettre aux agents et cadres fiscaux d'être plus efficaces sur le terrain.

Barnabé Muakadi est convaincu que si les agents et cadres de la DGI travaillent dans des meilleures conditions, la DGI atteindra les objectifs fiscaux du Chef de l'Etat.

Denise Kasalu, Directrice de la Gestion Budgétaire et Services Généraux, a symboliquement reçu les clés de contacts pour marquer son approbation à cette initiative.

Le DG a souligné que cette action s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des agents et cadres de la DGI. Elle vise à leur permettre d'arriver à temps au service et à améliorer la mobilité de service pour atteindre les objectifs, notamment le recouvrement, la recherche et le recensement fiscaux.

%

Il est important de noter que la maximisation de la recette fiscale est un enjeu crucial pour le développement économique et social de la République Démocratique du Congo. Le gouvernement, sous la direction du Chef de l'État, attache une grande importance à cet enjeu, d'où l'importance de l'action de la DGI.

Cette action, bien que très louable, ne doit nullement occulter la nécessité de la formation continue des agents et cadres de la DGI pour améliorer leurs compétences techniques et leur capacité à répondre aux besoins de l'administration fiscale.

Il est également important de souligner, par ailleurs, que la mission fiscale de la DGI est de plus en plus complexe, car elle doit s'adapter aux évolutions technologiques et aux enjeux de la mondialisation.

Par conséquent, la mobilisation optimale des recettes fiscales est un défi majeur pour la DGI, mais aussi pour l'économie congolaise tout entière.

L'initiative du DG de la DGI est un pas important dans l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres de cette régie financière, mais d'autres mesures devront être prises pour relever les défis de la mission fiscale et de l'environnement économique et social du pays.