Congo-Kinshasa: Manoeuvres militaires !

Les pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) dont fait partie la République démocratique, préparent, en Angola, les forces militaires pour la consolidation de l'unité des pays membres. Il s'agit de l'opérationnalisation des forces en état d'alerte de la SADC, un mécanisme d'intervention dans les situations de crise qui demeure une préoccupation permanente de ladite communauté. Pendant 12 jours, ces troupes de l'Afrique australe vont préparer les troupes en état d'alerte en vue de faire face au terrorisme.

La RDC se prépare aux élections dans quelque trois mois. Les oiseaux de mauvais augure continuent de faire planer le spectre de l'hécatombe après avoir compris que le dialogue en vue d'un quelconque consensus n'est plus réalisable. A l'interne, tout est fait pour que le processus électoral puisse se dérouler en toute quiétude.

Le front le plus menaçant du coté de Goma est resté relativement stable en dépit de la reprise de Mushaki par les FARDC. Mushaki, c'est cette localité sous contrôle du contingent burundais de l'Afrique de l'Est dans le cadre l'EAC. Bujumbura et Kinshasa ont signé des accords militaires visant à protéger de part et d'autre leur frontière commune.

Ce rapprochement entre Tshisekedi et Ndashimiye n'est pas de nature à plaire à Kagame qui se sent comme pris dans un étau. Pour lever ce verrou, le président rwandais qui se présente pour le 4èmemandat à la présidentielle du mois d'août 2024, a entamé des actions de charme auprès de pays voisins de la RDC. Pour rappel, le président rwandais a eu successivement à remporter les présidentielles de 2003, 2010 et 2017 avec plus de 90% des voix.

Il a fait le déplacement de 48 heures au Congo-Brazzaville avant de conférer avec Lourenço à Cuba à la veille de la 78ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Les pays de la SADC, dont notamment l'Angola, suivent de près l'évolution de la situation sécuritaire en RDC. Ils n'entendent pas accepter le moindre dérapage sachant ce que cela pourrait entrainer. Les manoeuvres militaires en Angola permettront de prendre des dispositions qui s'imposent afin d'éviter toute surprise d'où qu'elle vienne.