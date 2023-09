Egypte: Discours du Président Al-Sissi à l'occasion d'Al-Mawlid Al-Nabawi

Au nom d'Allah le Miséricordieux

Le Grand Imam ... Cheikh d'Al-Azhar Al-Charif

Chers Ulémas et éminents Imams

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous

Au début, je voudrais exprimer mes sincères félicitations au grand peuple égyptien et à tous les peuples arabes et islamiques à l'occasion d'Al-Mawlid Al-Nabawi, l'anniversaire du Noble Prophète, notre maître Mohammad, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, appelant Allah le Tout-Puissant à bénir ce souvenir avec bonté et paix pour l'Égypte et toute l'humanité.

Mesdames et messieurs,

La biographie de notre généreux Prophète est une réserve inépuisable de leçons et d'apprentissages, d'où nous nous inspirons des valeurs d'honnêteté, de sincérité, de fidélité et de miséricorde, nous apprenons la vertu de la patience face aux grands épreuves et événements, nous voyons comment sont les destinées d'Allah? Comment les croyants persévèrent-ils leur foi ?

Ils la gardent par le travail et la charité, jusqu'à ce que la proche victoire d'Allah bénisse ses fidèles serviteurs.

Dans la biographie du Prophète de la miséricorde et de la guidance, on y trouve des valeurs abstraites qui transcendent le temps et le lieu, la fermeté dans la vérité et la foi, surtout dans les moments difficiles. Combien d'épreuves le Messager d'Allah, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, a dû passer! ainsi que le message mahométan, et combien de détresses et d'énormes difficultés il a affronté avec une forte fermeté! Faisant face à ces violentes tempêtes avec une foi inébranlable dans la victoire d'Allah et un travail continu qui ne connaît aucun chemin vers la dépendance.

Mesdames et messieurs,

Notre célébration cette année d'Al-Mawlid Al-Nabawi intervient dans un moment critique au monde, ce qui nous rappelle des souvenirs de tension, d'anxiété et de troubles, qui ne se sont pas produits depuis de nombreuses décennies, entre le désastre sanitaire provoqué par la pandémie de "Corona" et ses profondes répercussions économiques causées par l'arrêt de production dans les grands pays du monde et la vague de hausse des prix mondiaux qui l'a suivi, et qui a été aggravée par la crise russo-ukrainienne. Ce qui a incité les pays majeurs à augmenter les taux d'intérêt d'une manière sans précédente, souhaitant à contenir l'inflation, ce qui a nécessité des déplacements massifs de capitaux des pays en développement vers les pays riches, et de là est née la crise des devises étrangères que traverse notre économie, ainsi que d'autres économies émergentes.

À vrai dire, qu'une tempête tyrannique comme celle-là aurait suffi, dans des circonstances normales, à déraciner complètement notre économie et à détruire une grande partie des acquis du peuple égyptien. Les huit dernières années du travail de développement, sans précédent dans sa taille, ampleur et rapidité, ont apporté de la solidité, persévérance et résilience à notre économie nationale, en nous donnant de l'espoir à croire que les difficultés actuelles disparaîtront bientôt, si Allah le veut, d'autant plus que nous déployons tous nos efforts et notre énergie pour atténuer leurs effets sur nos populations, tout en maintenant la dynamique nécessaire à la réalisation des projets de développement et la croissance de l'économie, afin de soutenir les taux d'emploi élevés et garantir la capacité de l'État à protéger la sécurité alimentaire et énergétique des citoyens, malgré les circonstances mondiales difficiles dans ces deux domaines.

Mesdames et messieurs,

La vie du généreux Prophète confirme à chacun avec perspicacité que les difficultés s'accompagnent de facilités et qu'Allah est avec ceux qui sont patients, qui font de bonnes actions en recherchant le plaisir d'Allah et la réalisation des intérêts des gens. Tandis que nous recherchons la bonté, la direction et le bien commun, nous avons confiance en Allah Gloire à Lui et à la capacité de notre peuple fidèle et fier pour surmonter les difficultés et transformer les rêves en réalité, en créant un avenir prospère et sûr.

Merci..

Bonne année,

Que notre Égypte, la nation islamique et toute l'humanité vive en bonté, sécurité et prospérité,

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.