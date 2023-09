Cote d'Ivoire: Le Cosim appelle à la reconnaissance des mariages traditionnels et religieux

Le Cosim a appelé à la reconnaissance des mariages traditionnels et religieux en Côte d'Ivoire lors de la célébration du Mahouloud 2023.

La cérémonie officielle de célébration du Mahouloud commémorant la naissance du prophète Mohamed a eu lieu le mardi 26 septembre 2023 à la grande mosquée de la Riviera Golf de Cocody en présence du Vice-Président de la République Tiémoko Meyliet Koné représentant le Chef de l'État Alassane Ouattara. Au cours de cette cérémonie qui avait pour thème " Les enseignements du prophète Mohamed pour l'équilibre et le bien-être de la famille", le président du Conseil supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires islamiques (Cosim ) le Cheick Aïma Ousmane Diakité a appelé à la reconnaissance des mariages traditionnels et religieux.

"Le Cosim saisit l'occasion pour lancer un appel en direction des autorités publiques en vue de la reconnaissance des mariages religieux et traditionnels afin d'une part de garantir les droits de très nombreuses femmes à vivre dans la dignité en parfaite harmonie et en conformité de nos pratiques sociétales. Et d'autre part, de préserver les droits des enfants nés de ces mariages. Tout ceci concourant évidemment à la promotion de la famille. C'était d'ailleurs ce qui était pratiqué en Côte d'Ivoire jusqu'en 1970 conformément aux dispositions transitoires de la loi numéro 64 381 du 7 octobre 1964 concernant le mariage où le législateur avait décidé que tout mariage traditionnel célébré et ayant fait l'objet de déclaration devant l'autorité administrative compétente est revêtu de la valeur de mariage légal", a t-il déclaré.