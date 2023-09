Congo-Kinshasa: Goma - Olpa dénonce la bavure policière contre des journalistes de Reuters

L'ONG de défense et de promotion de la liberté de presse a exhorté le vice-Premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Peter Kazadi, à instruire les services sous sa tutelle à protéger les journalistes ainsi que leur matériel, afin qu'ils exercent leur métier en toute liberté.

L'organisation non gouvernementale de défense et de promotion de la liberté de presse basée à Kinshasa, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) a, dans un courrier daté du 26 septembre 2023, adressé au vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, protesté contre l'interpellation de Djaffar Sabiti et Arlette Bashizi, correspondants de l'agence Reuters à Goma (Nord-Kivu). Cette association a dit attendre de ce membre du gouvernement congolais d'instruire les services sous sa tutelle à protéger les journalistes ainsi que leur matériel, afin qu'ils exercent leur métier en toute liberté.

Olpa rappelle, en effet, que ces journalistes ont été interpellés, le 21 septembre 2023, par les agents de la Police nationale congolaise (PNC) accompagnés par des personnes se réclamant de l'Agence nationale des renseignements (ANR). C'était, a expliqué cette ONG, au moment où ils réalisaient des interviews avec des témoins de la scène du crime où plusieurs adeptes de la secte mystico-religieuse Wazalendo ont été tués, le 30 août 2023 à Goma, par les soldats des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). « Arlette Bashizi et Djaffar Sabiti ont été conduits successivement à un poste de police et au bureau du bourgmestre de la commune de Karisimbi, M. Jean-Paul Wandikia. Ils ont été soumis à un interrogatoire serré de près de 180 minutes et accusés de réaliser un reportage sur un lieu dangereux sans ordre de mission ni autorisation préalable du bourgmestre de Karisimbi », a souligné l'Olpa.

Atteinte à la liberté de presse

Notant que le fait d'empêcher les journalistes d'effectuer leur travail est constitutif d'atteinte à la liberté de presse garantie par la loi et les instruments juridiques internationaux sur les droits humains dûment ratifiés par la RDC, l'Olpa a également rappelé au vice-Premier ministre Peter Kazadi que les services sous sa tutelle sont récidivistes dans ces actes décriés. « Il est un secret de polichinelle que les services sous votre tutelle multiplient des agissements qui vont à l'encontre de la volonté, maintes fois, exprimée par le chef de l'Etat de préserver le droit d'informer et d'être informé dans notre pays », a souligné cette organisation. Et de se dire convaincu que ce membre du gouvernement congolais ne ménagerait aucun effort pour instruire tous les services sous sa tutelle à protéger les journalistes ainsi que leur matériel, « afin qu'ils exercent leur métier en toute liberté et dans un environnement sécurisé, surtout en cette période des opérations électorales ».

Ces adeptes de la secte mystico-religieuse Wazalendo, a indiqué l'Olpa, exigeaient le départ immédiat des forces de l'ONU du territoire congolais. Et, les copies de cette correspondance adressée au vice-Premier ministre Kazadi ont été transmises au président de la République, au Premier ministre et au ministre de la Communication et des Médias.