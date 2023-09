Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Vers la création d'une entreprise d'élevage des cailles

Le jeune entrepreneur Ronald Jaudel Mbangui a lancé à Brazzaville le projet Ferme pilote d'élevage de cailles. Au terme de la formation reçue au sein de la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes, il envisage de formaliser son entreprise et augmenter sa production.

Ingénieur de formation, Ronald Jaudel Mbangui tire son intérêt pour l'élevage et l'entrepreneuriat depuis l'âge de neuf ans grâce à son grand-père qui « élevait des antilopes sauvages ». C'est en 2020, que ce jeune entrepreneur s'est tourné vers l'élevage des cailles et réalise aujourd'hui une production mensuelle allant de 3000 à 6000 œufs et « en termes de cailles, nous avons la demande des restaurants et ces cailles sont abattues à la commande. Ainsi, nous livrons des produits frais », commente-t-il.

Lors de son passage au sein de l'incubateur Telema, Ronald Jaudel Mbangui a saisi l'importance de formaliser son activité et a acquis des connaissances sur des notions diverses : la stratégie des prix, la sécurité sociale des employés, l'esprit entrepreneurial, l'élaboration d'un business plan,...

En effet, le promoteur du projet Ferme pilote d'élevage de cailles plaide pour que les partenaires au développement allouent plus de ressources financières à ce genre d'initiative qui offre une formation, un financement et un accompagnement. « Aujourd'hui, on se retrouve limité avec les moyens que nous avons. Il nous faut maintenant un accompagnateur qui nous permettra d'aller encore plus loin dans notre projet » , affirme-t-il.

En outre, ce dernier souhaite augmenter sa production et compte employer trois jeunes au sein du projet. « Nous voulons tripler notre production en termes d'œufs et de cailles, vu la rareté du produit sur le marché et la forte demande que nous n'arrivons pas à satisfaire », projette-t-il. L'élevage des cailles reste encore sous-exploité au Congo-Brazzaville, alors que la simplicité de cet élevage et sa rentabilité contribueraient à la diversification économique et l'autonomisation des jeunes.

Rappelons que l'œuf de caille est plus équilibré en protéines, vitamines, minéraux et enzymes. Face à l'œuf de poule, qui est à peu près cinq fois plus grand, celui de la caille contient cinq fois plus de phosphore, sept fois plus de fer, six fois plus de vitamine B1 et quinze fois plus de B2.