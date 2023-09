Sénégal: Médina Baye - Les jeunes invités à s'inspirer des enseignements des érudits

Kaolack — Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a mis en garde mardi, à Kaolack (centre) contre la promotion d'une nouvelle philosophie dont la finalité est la déstabilisation du pays, en invitant les jeunes à s'inspirer des enseignements des guides religieux du Sénégal à l'image d'El Hadji Ibrahima Niass afin de s'en prémunir.

"Il y a une nouvelle philosophie qui est en train d'être promue auprès des jeunes par certaines personnes malintentionnées, qui cherchent par tous les moyens illégaux à déstabiliser notre pays. Inspirez-vous des enseignements de nos guides religieux comme Baye Niass et, pour ceux qui sont dans le +Tarikha+, continuez à y être pour promouvoir les valeurs enseignées par nos guides religieux", a-t-il notamment déclaré.

Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle du Gamou de Médina Baye, à Kaolack (centre), en présence du khalife général, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, des ministres Serigne Mbaye Thiam et Papa Malick Ndour, respectivement ministres de l'Eau et de l'Assainissement et de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, du gouverneur de la région, Ousmane Kane, entre autres personnalités.

Le ministre de l'Intérieur insisté sur l'importance pour les jeunes de ne pas se laisser manipuler ou influencer, leur demandant notamment de s'inspirer du khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, cet "apôtre de la paix qui a toujours pris son bâton de pèlerin pour porter des messages de paix au Sénégal et partout ailleurs dans le monde », a souligné M. Diome.

"Comme l'a dit le président de la République, Macky Sall, ce matin (mardi), en vous rendant une visite de courtoisie, vous êtes un véritable apôtre de la paix. Vous avez toujours oeuvré pour la promotion de la paix, dans l'intérêt exclusif du Sénégal et de l'Afrique et de tous les musulmans du monde", a-t-il témoigné.

D'après lui, le khalife général de Médina Baye ne cesse de rappeler les fondamentaux qui promeuvent la paix, la stabilité et la cohésion, à l'instar des autres chefs religieux du pays dont la mission principale est d'éduquer les populations en les inculquant les bonnes valeurs qui favorisent le commun désir du vivre ensemble.

"Vous êtes en train d'aider l'Etat dans sa mission régalienne de sécurisation et de pacification du pays", a fait valoir le ministre de l'Intérieur, qui a sollicité du khalife général de Médina Baye, des prières pour la paix, la stabilité et le développement durable du Sénégal et de l'Afrique.

Soulignant la dimension internationale de ce Gamou, M. Diome a indiqué que c'est grâce à la détermination Baye Niass qui a su répandre dans le monde la doctrine la Faydatou Tidjania.