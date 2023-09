Afrique de l'Est: Le partenariat stratégique global et coopératif entre l'Éthiopie et la Chine stimule la coopération bilatérale - Chef adjoint de l'ambassade de Chine

<strong>Addis Ababa — Le partenariat stratégique et coopératif global entre l'Éthiopie et la Chine a permis d'approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines, a déclaré le chef adjoint de l'ambassade de Chine, Shen Qinmin.

Le 74e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine a été célébré hier au Sky Light Hotel.

Au cours de la cérémonie, le chef adjoint de l'ambassade, Shen Qinmin, a déclaré que la Chine et l'Éthiopie avaient conjointement déployé de grands efforts pour promouvoir la paix et le développement dans la Corne de l'Afrique, afin de contribuer à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité dans la région.

Il a également déclaré que le mécanisme des BRICS présentait une nouvelle vision et de nouvelles opportunités pour le développement commun des deux pays.

"L'Éthiopie joue un rôle important dans la coopération régionale et les affaires mondiales. (C'est pourquoi l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS apportera une nouvelle vitalité et un nouvel élan à la coopération entre les BRICS et fera de ce mécanisme une plateforme clé pour un ordre politique et une économie mondiaux justes et équitables, avec un développement inclusif et durable".

Selon lui, la Chine a soutenu les efforts de développement en Afrique, en particulier en Éthiopie.

Grâce à l'initiative "la Ceinture et la Route", la Chine aide l'Afrique à accélérer ses efforts de modernisation.

En outre, le chef adjoint Shen Qinmin a noté que la Chine et l'Éthiopie attachent toutes deux une grande importance au développement vert.

L'initiative "Green Legacy" du Premier ministre Abiy Ahmed correspond parfaitement au concept de modernisation chinois, caractérisé par une harmonie entre l'être humain et la nature."

Les deux pays se sont engagés à préserver l'environnement écologique afin de faire face efficacement aux défis posés par le changement climatique, a ajouté le chef adjoint.

Le ministre éthiopien des finances, Ahmed Shide, a félicité la Chine d'avoir obtenu de nombreux résultats en termes de développement économique, de réduction de la pauvreté et de développement sociétal au sein des institutions publiques, devenant ainsi le pilier de l'ordre mondial au cours des 74 dernières années.

Pour le ministre, l'Éthiopie est le meilleur exemple de coopération entre la Chine et l'Afrique. La coopération entre l'Éthiopie et la Chine est très complète et stratégique, a-t-il ajouté.

En conséquence, les deux pays travaillent ensemble au développement des infrastructures, notamment dans les domaines des chemins de fer, des voies rapides, de l'énergie, des télécommunications, du développement industriel et du renforcement des capacités, entre autres.

M. Ahmed a également indiqué que l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS allait donner un nouvel élan à la coopération entre l'Éthiopie et la Chine.

"L'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS témoigne du potentiel et de l'avenir prometteur de l'Éthiopie, ainsi que du développement et des réformes globales dans lesquels le pays s'est engagé, compte tenu de sa population et de sa situation géographique.

L'ancien président Mulatu Teshome a quant à lui déclaré que la Chine a toujours défendu l'intérêt commun dans la poursuite de la prospérité commune des pays d'Afrique.

L'Éthiopie étant l'un des pays les plus prometteurs de ce continent, la plateforme des BRICS l'aidera à renforcer sa coopération avec d'autres pays, a déclaré l'ancien président, ajoutant que "notre engagement à approfondir la coopération avec la Chine et les pays de l'ANASE en vue d'un bénéfice mutuel reste constant".

La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Monique Nsanzabaganwa, a déclaré que la Chine et l'Afrique avaient forgé une fraternité inébranlable dans la lutte contre la pauvreté au cours des 70 dernières années.

L'Afrique et la Chine ont écrit un chapitre splendide sur l'assistance mutuelle face à des défis complexes et ont donné un exemple brillant pour la construction d'un nouveau type de relations internationales, a-t-elle ajouté.

"Nous devons continuer à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre la Chine et l'Afrique, développer le commerce et l'investissement, partager les expériences en matière de réduction de la pauvreté et renforcer la coopération dans le domaine de l'économie numérique.

Mme Nsanzabaganwa a réitéré que l'Union africaine continuera d'apprécier l'accompagnement de la Chine dans la mise en œuvre de l'initiative mondiale de développement, qui s'articule avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine et les Objectifs de développement durable 2030 de l'ONU.