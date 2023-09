Tunisie: Célébration aujourd'hui de la fête du Mouled - Ferveur et piété à Kairouan

La Presse -- Chaque Mouled, des milliers de visiteurs prennent d'assaut la cité aghlabide qui renoue à l'occasion avec les fastes de sa splendeur passée, au temps où elle était la capitale de l'Islam en Ifriqiya. Une splendeur toujours visible. Riche de ses lieux temporels et spirituels, elle offre à ses visiteurs tant d'évocations de son passé prestigieux.

Le Mouled est une fête religieuse qui restitue l'image d'un peuple en communion, qui dans sa perception lucide de son passé, de son présent et dans sa foi en l'avenir, allie le savoir à l'action, pour atteindre les plus hauts niveaux de progrès et d'invulnérabilité tout en demeurant attaché à sa religion et à son identité arabo-musulmane, reflète la meilleure image d'une religion de tolérance, de solidarité, d'ouverture, de labeur et du juste-milieu.

C'est pourquoi la célébration de la fête du Mouled, aujourd'hui, consacre encore et toujours cette noble tradition que les Tunisiens ont coutume de célébrer avec faste depuis très longtemps et vient aussi commémorer comme il convient l'anniversaire de la naissance du Messager de Dieu, le Prophète Mohamed en tirant comme il se doit les enseignements et la sagesse islamiques et les nobles valeurs de notre auguste religion.

En effet, la ferveur dans laquelle est célébrée la fête du Mouled en Tunisie illustre la place de choix conférée à l'Islam dans notre pays et est une occasion de rappeler les efforts déployés par les oulémas et les théologiens tunisiens en matière de diffusion de la pensée éclairée qui fait prévaloir les nobles valeurs islamiques, et de l'Islam, de par sa symbolique, sa solennité, la profondeur de sa signification et de sa portée.

D'ailleurs, la revalorisation des lieux de culte où abondent depuis des siècles les cercles de psalmodieurs du Coran, où se sont initiés les plus grands fuqahas, les spécialistes du Hadith, les linguistes et les savants, et d'où rayonnent les lumières de la foi et de la connaissance dispensée aux élèves venus de tous les horizons, notre pays apporte la preuve, si besoin est, de son attachement constant à consacrer la continuité entre le passé et le présent et à oeuvrer à assurer durablement la pérennité, la solidité, la vitalité et le renouveau constant de l'identité religieuse et culturelle.

En effet, les diverses manifestations organisées à cet effet sont chargées de signification et de messages, tels que les concours de psalmodie et d'exégèse du Coran et les causeries religieuses, qui restituent de façon éloquente la place de choix qu'occupe le fait religieux dans le projet sociétal typiquement tunisien où notre sublime religion constitue l'essence même de notre civilisation et le fondement de notre existence et a réhabilité la vie religieuse en Tunisie en s'employant à sauvegarder ses préceptes et à en revitaliser les rites.

Kairouan, ville sainte

L'ambiance festive que connaît Kairouan à la veille du Mouled est une preuve supplémentaire que cette ville, proclamée capitale de la culture islamique, mérite amplement cette distinction. Chaque Mouled, des milliers de visiteurs prennent d'assaut la cité aghlabide qui renoue à l'occasion avec les fastes de sa splendeur passée, au temps où elle était la capitale de l'Islam en Ifriqiya. Une splendeur toujours visible. Riche de ses lieux temporels et spirituels, elle offre à ses visiteurs tant d'évocations de son passé prestigieux.

Circuler dans les rues de Kairouan, autour de ses célèbres monuments dont le bassin des Aghlabides, est pour tout esprit curieux un grand moment d'émotion. L'architecture urbaine, les pierres toujours d'aplomb, les gravures sur les murs sont autant de symboles d'une ville restée fidèle à son passé tout en étant ancrée dans son présent.

Car Kairouan ne s'est pas arrêtée à son passé. Les visiteurs tunisiens et étrangers qui s'y rendent à l'occasion de cette manifestation ont pu mesurer les efforts consentis afin que cette ville demeure toujours une cité prospère, rayonnante et créative.

Veillant à faire en sorte que la foi et l'esprit musulmans y demeurent toujours vivaces, comme au fil des siècles passés, des efforts colossaux ont été entrepris en vue de mettre en valeur ses monuments religieux. Dans cet esprit, un vaste chantier de restauration de la médina et de réhabilitation de ses monuments religieux a été réalisé. Un intérêt constant a été également accordé à la sauvegarde des manuscrits. .

Le plus ancien monument islamique de Tunisie et du Maghreb, la mosquée Okba Ibn Nafaa, comme tous les autres monuments historiques d'antan et d'aujourd'hui, a été concerné par le programme de restauration de cet héritage de l'architecture islamique.

Et pour découvrir cette ville qui a vu naître tant des figures historiques, telles que l'Imam Sahnoun, Ibn Rachiq Al-Qairawani, Ibn Charaf, Assad Ibn Al-Fourat, Ibn Al-Jazaâr et bien d'autres, rien de mieux qu'une balade dans les souks où s'étalent les tapis réputés de Kairouan. Un arrêt pour déguster la pâtisserie traditionnelle locale, le célèbre "makroudh", s'impose également.

Une fois la balade terminée, certains auraient déjà l'envie d'y retourner pour aller se ressourcer auprès d'une ville dans laquelle des générations de peintres ont puisé leur inspiration, faisant jaillir de son intense lumière les couleurs de leurs aquarelles et les sublimes modulations de leurs tableaux.

Ceux qui continuent aujourd'hui encore de dresser les portraits des habitants de Kairouan et de décrire ses monuments tentent, chacun à sa manière, de saisir l'âme et l'esprit d'une ville qui n'a cessé tout au long de son histoire d'être l'objet de fascination.