Afrique: Economie numérique

1er Sommet panafricain sur l'e-gouvernement à Lusaka

La Zambie accueillera, du 4 au 6 octobre prochain à Lusaka, le tout premier Sommet panafricain sur l'e-gouvernement, annonce le coordinateur national de l'Institut zambien des technologies, Percy Chinyama. Le Sommet sur le gouvernement numérique vise à établir des partenariats pour des systèmes de gouvernance numérique résilients et inclusifs.

Le coordinateur indique que le Sommet, qui se tiendra sous le thème «Transformer le gouvernement à l'ère numérique», attirera les parties prenantes de toute l'Afrique pour discuter et partager des expériences sur la création de systèmes de gouvernance numérique résilients et inclusifs et établir des partenariats de collaboration. Environ 38 ministres de 38 pays africains ont confirmé leur participation à cet événement.

«Le Sommet explorera les opportunités et les défis liés à l'exploitation des technologies numériques pour améliorer la prestation de services publics, renforcer l'engagement des citoyens et promouvoir la transparence et la responsabilité dans les opérations gouvernementales», a expliqué le responsable.Il a de même souligné qu'il s'agit du premier événement ministériel panafricain sur l'e-gouvernement, avec pour objectif de partager des expériences et des solutions dans l'espace numérique et d'accélérer la numérisation des opérations gouvernementales.

%

Le Sommet se concentrera sur le partage de connaissances et d'expériences sur les piliers clés du gouvernement électronique, notamment la participation électronique des citoyens, l'identité numérique, l'authentification et le développement de l'infrastructure gouvernementale numérique. Parmi les autres domaines d'intérêt clés figurent la gestion de l'information financière, les services publics en ligne et la gouvernance numérique du secteur public.

M. Chinyama a soutenu que l'événement constitue une étape importante dans le cheminement de l'Afrique vers la transformation des gouvernements pour l'ère numérique en Afrique.La Zambie a été sélectionnée pour accueillir le Sommet après l'organisation réussie du Sommet «Innovation Afrique 2022» en novembre de l'année dernière.

Réduire l'empreinte carbone de la tech, nouvelle promesse pour l'IA

Ils sont au coeur de la vie numérique, mais représentent un défi environnemental: alors que les centres de données se multiplient, l'empreinte carbone du secteur de la tech inquiète, mais la réponse pourrait venir de l'intelligence artificielle (IA), assurent ses promoteurs.L'enjeu est de taille, car d'ici 2025, le secteur devrait consommer 20% de l'électricité produite au niveau mondial et représenter 5,5% des émissions carbones totales. Et la multiplication des usages et applications, toujours plus énergivores, risque encore d'accélérer le rythme.

«La boîte de Pandore est ouverte», concède Arun Iyengar, patron d'Untether AI, une entreprise qui cherche à fabriquer des semi-conducteurs moins énergivores pour l'IA. «Nous pouvons utiliser l'IA de manière à améliorer les usages afin de les rendre compatibles avec les exigences climatiques, ou ne rien faire et en subir les conséquences». Or l'adaptation des serveurs doit se faire, au moment où ces derniers sont en train d'être modifiés pour devenir compatibles aux besoins de l'IA, «une rupture majeure pour l'informatique», selon un responsable de Google.