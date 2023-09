Tunisie: L'île de Djerba classée patrimoine mondial - Quel impact sur le tourisme tunisien ?

Depuis des décennies, la Tunisie impulse une puissante dynamique de conservation et de valorisation du patrimoine culturel à travers tout le territoire national. Sa ferme détermination à sauvegarder les différentes strates de la mémoire nationale se conjugue avec une volonté de hisser plusieurs sites et destinations au rang de métropole soucieuse de l'équilibre entre nature et culture, entre patrimoine et développement.

Djerba, destination touristique par excellence, mais aussi culturelle et historique, vient d'être inscrite récemment sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Cette distinction induit un important travail d'identification du bien inscrit et un engagement fort de revalorisation de toutes ses composantes. Djerba, cette île à haute valeur patrimoniale, a une signification singulière, car témoin d'un long continuum historique. Il remplit, en effet, deux critères à même de qualifier la valeur universelle exceptionnelle d'un site: un lieu d'échange d'influences considérable et un exemple éminent d'un ensemble architectural illustrant une période significative de l'histoire humaine.

L'inscription de cette île de la côte Sud au patrimoine mondial «s'ajoute aux succès récemment enregistrés au nom de la Tunisie. Toute la Tunisie fait partie du patrimoine de l'humanité», souligne le Président Kaïs Saïd.

Cette inscription de l'île sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco aura, à n'en point douter, un grand impact sur le tourisme tunisien. Notons que le dossier d'intégration de Djerba, qui a été présenté, est composé de 31 sites et monuments. Il s'agit, en l'occurrence, de 7 zones continentales dont deux à mode d'occupation dense (Hara Sghira et le centre ancien de Houmet Souk) et 5 à mode d'occupation suburbaine (Temlel, Khazroun, Sedghiène, Guechéine, Mejmej). 24 monuments implantés (mosquées, synagogues et églises) partout sur l'île. L'île de Djerba est un bien en séries qui s'ajoute aux 8 sites tunisiens classés au patrimoine mondial dont 7 sites culturels et un site naturel.

C'est dire qu'à travers le territoire national, des sites naturels, des sites culturels, des aires rupestres, des systèmes oasiens, des urbanismes et architectures peuvent désormais figurer aussi sur une future liste indicative afin que d'éventuelles propositions d'inscription soient préparées et soumises aux instances de l'Unesco pour en étudier l'éligibilité au statut de patrimoine mondial.

DMO : diversifier et renouveler l'image de la destination

Inspirés par le premier organisme de gestion d'une destination touristique régionale, la «Fédération tourisme authentique destination Dahar», créée en mars 2018 pour la destination Dahar, les acteurs du tourisme de Djerba, en partenariat avec l'Office national du tourisme tunisien et le ministère du Tourisme, ont initié une dynamique fédérative fin 2019. Ils sont partis du constat évident que le regroupement est indispensable pour coordonner et promouvoir la destination Djerba.

Ainsi, le DMO (Djerba Mangement Organization) est né en février 2021, soutenu, dans le cadre du projet «destination Sud-Est Tunisie», par le secrétariat d'Etat à l'Economie suisse (Seco), mis en oeuvre par Swisscontact et conduit en collaboration avec le ministère et l'Office national du tourisme tunisiens.

L'objectif étant de diversifier et de renouveler l'image de la destination, en intégrant toutes les offres de tourisme, notamment balnéaire, sportif, culturel, patrimonial, de détente, de loisirs, de santé... il s'agit aussi de proposer un tourisme diversifié, inclusif et durable à Djerba.

Le projet vise aussi à regrouper le plus grand nombre de prestataires touristiques et d'acteurs publics et privés actifs et promoteurs dans le secteur du tourisme de l'île de Djerba, à offrir des services aux TO et aux visiteurs de l'île et aux membres du DMO Djerba afin de promouvoir l'offre touristique de cette destination.

En partenariat public-privé, le DMO fédère des hôteliers, des agences de voyages, des restaurateurs, des prestataires et promoteurs d'activités culturelles et sportives, des artisans, des guides et des associations. Il est accompagné et conseillé par l'Ontt.

Le DMO mène en parallèle des activités de promotion de la destination Djerba, de marketing territorial consensuel, relayées par les opérateurs de l'île, de marketing digital et participatif sur internet et les réseaux sociaux et de renforcement de la diversité de l'offre touristique et para-touristique durant toutes les saisons...

Statistiques à l'appui

D'après les derniers statistiques du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le taux d'hébergement de la plupart des hôtels de l'île de Djerba a frôlé au cours de la saison estivale 2023, les 100%. Tous les marchés touristiques étaient présents sur l'île, à leur tête le marché français (152.000 touristes). Le nombre de touristes tunisiens présents à Djerba a atteint environ 138.000. Cette performance est le résultat de la campagne promotionnelle lancée par le département de tutelle afin de booster la demande sur la destination Tunisie (tourisme balnéaire, saharien et de montagne).

Le ministère du Tourisme est pleinement mobilisé afin de diversifier l'offre touristique et l'adapter aux nouvelles exigences des touristes, notamment en matière de tourisme culturel, rural et écologique, ce qui permettra à notre pays d'attirer un segment diversifié de visiteurs, et ce, tout au long de l'année. Il oeuvre depuis des années à préserver la spécificité tunisienne et à activer ce levier afin d'attirer une clientèle friande d'authenticité.

La Tunisie est un pays dont les ressources et le patrimoine sont naturellement foisonnants. Elle dispose d'une grande marge de manoeuvre pour développer une industrie touristique qui lui est propre sans s'aligner sur le modèle occidental.