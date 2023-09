Sénégal: Commune de Pikine-est - Issakha Diop lance son projet de pavage « Pikine-Est sans sable »

Le maire de la commune de Pikine-Est, Issakha Diop, annonce un projet ambitieux visant à paver intégralement toutes les rues de la commune.

Cette information a été faite lors de la cérémonie de subvention des associations sportives et culturelles locales. Le projet, baptisé « Pikine-Est sans sable », devrait débuter hier, lundi, devant la Maison de la Femme avant de s'étendre dans l'ensemble des rues de la commune, améliorant ainsi les conditions de vie des habitants. Selon le maire, ce projet représente un investissement de plus de 100 millions de francs CFA. « Nous avons l'ambition de faire de Pikine-Est une commune phare, et nous lancerons ce projet dès lundi autour de la Maison de la Femme, pour ensuite progresser dans les autres rues de la commune », a expliqué Issakha Diop.

Il a également annoncé un projet d'élargissement majeur de la route Icotaf, soulignant son importance pour la commune. « Avec ce projet, Pikine-Est va fondamentalement changer de visage. Il s'agit d'une demande de longue date, acceptée par le président de la République, et nous espérons maintenant que le Premier ministre lancera les travaux. Cette route à deux fois deux voies est empruntée par ceux qui quittent Bountou Pikine et se dirigent vers Thiès, Yeumbeul, Malika, etc. »

En ce qui concerne les subventions aux associations sportives et culturelles, le maire a annoncé une augmentation significative. « Nous avons constaté que les subventions tournaient autour de 250 000 francs CFA, mais aujourd'hui, nous les avons augmentées à un million par ASC et pour la zone. C'est une première pour la commune, car nous savons, en tant qu'ancien joueur et dirigeant, que les compétitions de navétanes sont coûteuses », a déclaré le maire, tout en invitant les équipes à faire preuve de fair-play et à participer à des compétitions apaisées. Il est à noter que la commune compte six équipes de navétanes dans la zone.