Sénégal: Saly-Portudal-Conférence mondiale des travailleuses des transports - La ratification de la Convention 190 de l'OIT en marche au Sénégal

La Conférence mondiale des travailleuses dans le secteur des transports s'est tenue en début de semaine, à Saly-Portudal, en présence du docteur Fatou Diané Guèye, ministre de la Femme, de la famille et de la protection des enfants, Elle a évoqué lors de cette rencontre l'accélération du processus de ratification par le Sénégal de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement dans le milieu de travail, une volonté affichée du chef de l'Etat.

A l'en croire, les inégalités et les disparités homme-femme dans le secteur des transports, en plus de pratiques compromettant l'épanouissement socioprofessionnel des femmes comme le harcèlement et d'autres formes d'abus, sont relevées. Elle a étendu cet état de fait dans la quasi-totalité du monde du travail voyant les femmes exposées à des risques durant la période de Covid-19.

Les faits ainsi abordés expliquent les efforts entrepris par la prise d'importantes mesures législatives, selon elle, en faveur des femmes dans le monde du travail, des mesures axées sur la situation de grossesse et d'allaitement. A l'en croire, ces dispositions entrent dans la dynamique au Sénégal de prendre en compte l'inégalité homme-femme. En ce sens, le ministre de la Femme a informé de la mise en place de l'Awards du Champion de la Masculinité Positive pour la protection des droits des femmes et la lutte contre les violences. Madame le ministre a invité les organisations et sociétés du transport à s'orienter dans cette voie pour relever le défi.

La fédération internationale des ouvriers du transport, pour elle, a une double occasion de parler de positionnement des femmes mais aussi d'examiner leurs externalités négatives. Par conséquent, elle a invité à plus de garantie de dignité aux femmes dans le secteur des transports devant ouvrir les portes d'un agenda du travail décent pour la promotion de l'emploi et l'entreprise. Ils ont pour noms : la garantie des droits au travail, la protection sociale par le dialogue social pour l'égalité homme-femme, la norme d'hygiène favorable aux femmes, l'accès aux toilettes séparées, des espaces de repos adaptés à leurs besoins.

La Conférence mondiale des travailleuses des transports a enregistré la présence de Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, de Stephen Cotton, secrétaire général de la Fédération internationale des ouvriers du Transport, de Diana Hollande présidente du comité mondial des femmes de l'Itf, de Claire Clarke, chef du département femme de l'Ift, de Mody Guiro, président de la confédération syndicale internationale région Afrique, de Mohamed Dauda Safiyanu, secrétaire régional Itf Afrique, de Gora Khouma, coordonnateur Itf Sénégal et autre Mariama Diallo présidente comité femmes Itf Sénégal.