Sénégal: Elections de représentativité des centrales syndicales - La Fgts fortifie sa base dans le Nord

Dans le cadre de la préparation des élections de représentativité des centrales syndicales qui auront lieu le 30 novembre prochain sur l'ensemble du territoire national, le SG de la Fgts/B Mballo Dia Thiam a effectué une tournée dans le nord du pays à la rencontre des travailleurs.

En perspective des élections de représentativité des centrales syndicales qui auront lieu le 30 novembre prochain, Mballo Dia Thiam, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS/B) était dans la région de Saint-Louis la semaine dernière. Une tournée qui l'a conduit jusqu'à Richard Toll. Interpellé sur les raisons, M. Thiam, a fait savoir qu'elle entre dans le cadre d'une reconnaissance des lieux. « Nous sommes dans une dynamique de préparation des élections de représentativité des centrales syndicales que le gouvernement organisera le 30 novembre 2023 sur l'ensemble du territoire national.

C'est aussi un impérieux désir de venir rencontrer les camarades d'autant que c'était un voeu de feu Sidya Ndiaye qui fut le Sg de la Fgts ». Et de poursuivre : « en dehors même de la section locale de la FGTS/B constituée par les travailleurs des collectivités territoriales et les travailleurs de la santé et autres, c'est une manière de montrer à tout le monde que la FGTS/B est dans une perspective de gagner ces élections ».

Au cours de cette visite, plusieurs questions ont été évoquées telles que la situation des Grands Domaines du Sénégal où des licenciements abusifs et massifs sont notés. Selon Mballo Dia Thiam qui a été interpellé : « nous avons invité le directeur des grands domaines du Sénégal à revenir à de meilleurs sentiments parce que c'est le travailleur qui est facteur de progrès, de développement de création de la richesse.

En sus, la filière maïs n'arrive pas à répondre aux attentes tout comme celles relatives aux autres filières sur lesquelles cette entreprise s'était engagée ». Et de renchérir : «cela est aussi valable pour l'entreprise agroalimentaire, Vital, qui a du mal à disposer du riz « paddy » pour des problèmes de financement en amont auprès des producteurs. Cette usine est restée trois mois sans payer les salaires et risque aujourd'hui de mettre la clé sous le paillasson, en envoyant des plusieurs centaines de travailleurs en chômage. Nous pensons que c'est une situation qui interpelle l'Etat au niveau le plus élevé ».

Au niveau des collectivités territoriales, la question des contrats s'est invitée à l'accueil. « C'est un problème du fait que les travailleurs émargent avec des conventions diverses comme celles liées au commerce, d'autres hybrides. Cette situation débouche sur un autre problème au niveau du recensement et retarde le paiement des augmentations de salaires par l'Etat que réclament en ce moment les travailleurs » a-t-il fait comprendre.

La santé n'est pas en reste puisque la question de l'accès à l'hôpital de Richard Toll s'est posé. Pour M. Thiam « un établissement public de santé qui fait des performances, ne peut plus continuer être dans un site marécageux pendant que le centre de santé qui est à côté n'a presque personne pour son fonctionnement. Si on pouvait même en faire un hôpital monobloc dans un autre site, ce serait mieux ».