Sénégal: Candidature du PM Amadou Ba - Farba Ngom brise le silence

Des responsables politiques de la région se sont engagés à accompagner le candidat de l'Apr en annonçant leur adhésion, contrairement à vous !

Je suis un militant de l'APR discipliné, j'ai toujours combattu pour donner au président Macky Sall de grandes victoires dans le Fouta. Accompagner le Président de la République a toujours été une grande fierté pour moi car c'est à l'image de la dimension de l'homme. En dehors de son parcours et de son bilan, on aurait souhaité qu'il soit candidat. D'ailleurs, je travaillais sur çà parce que je m'attendais à cela au regard de la vision qu'il a pour l'émergence du pays. Le président ne s'est pas présenté et nous respectons sa décision même si notre souhait était qu'il soit candidat.

Le choix du Premier ministre qui dirige le gouvernement, Mr Amadou Ba, comme candidat ; émane de sa volonté. Ce ne sont pas les cartes (...). En harmonie avec la volonté du président, l'appel que je lance est que tous s'unissent et respectent le choix de Macky Sall qui est le président de la coalition BBY. Amadou Ba n'a pas de parti, il est un militant de l'APR, s'il a été choisi par le président Macky Sall président de l'APR, il revient à tous les militants de le soutenir et l'accompagner à cause du président Macky Sall, et en plus pour que la coalition BBY continue de diriger le pays.

Au sein de la coalition, ce choix a suscité une rébellion, êtes-vous dans la dynamique de négocier avec les dissidents ?

Vous savez, j'ai une forte approche de la politique, toutes mes actions s'articulent autour de la cohérence. Je ne suis dans aucune dynamique de négociation avec un dissident. Je sais que Macky Sall qui est un génie politique, fera toutes les démarches nécessaires pour cela. Maintenant, il est possible qu'il demande la collaboration de personnes tierces, pour certaines actions, même si, il a pleinement le leadership nécessaire pour régler les différents soubresauts que l'on constate qui pourraient entraver l'unité et la cohésion.

En 2012, vous aviez sonné la mobilisation de tous les responsables, et pour 2024 ?

On ne peut parler de certaines choses avant l'heure. C'est moi même qui ai sorti le slogan « Matam, titre foncier de Macky Sall », je continue de travailler avec plénitude pour que cela continue. Macky Sall, n'est pas candidat, mais nous nous positionnons à redonner le titre foncier au candidat qu'il a choisi. Nous dirons, à Amadou Ba, du fait que c'est vous le candidat de BBY, voilà le titre foncier est là, rends en compte au président, dites- lui, que le Fouta est toujours acquis. Sur ce, je tiens à vous dire que je n'ai aucune pression politique, je suis militant de l'APR, mon souhait était que le président se présente à un troisième mandat. Il a décidé volontairement de ne pas le faire. Maintenant, je suis obligé de prendre le temps de discuter avec la base.

Car nous avions discuté et partagé de la candidature du président. C'est l'option que nous avions prise et j'ai travaillé d'arrache- pied pour ça. Nous adhérons à la volonté du président, c'est lui qui est l'Alpha et l'Omega. Nous élirons Amadou Ba au premier tour. Matam reste un titre foncier de Macky Sall, à moins qu'il fasse un arrête d'intérêt ou d'utilité publique pour qu'on le donne à une autre personne (rires).