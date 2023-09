Afrique: Le Maroc et le trio Kenya, Ouganda et Tanzanie. hôtes des CAN 2025 et 2027

Dakar — Le Maroc et le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie ont été choisis par la Confédération africaine de football (CAF) pour abriter respectivement les éditions de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et 2027, a annoncé, mercredi, le président de l'instance dirigeante du foot africain, Patrice Motsepe.

La décision de confier l'organisation des prochaines éditions des CAN 2025 et 2027 a été faite, à l'issue de la réunion du Comité exécutif de la CAF au Caire, en Egypte.

Favori, après les retraits de la candidature de l'Algérie à l'organisation des CAN 2025 et 2027 et du Zambie (2025), le Maroc a été choisi sans surprise pour abriter la CAN 2025.

Le Bénin et le Nigeria avaient aussi déposé une candidature commune auprès de la CAF pour les CAN 2025 et 2027.

Après l'édition de 1988, le Maroc va accueillir la CAN, 37 ans après.

Le royaume chérifien devait abriter l'édition de 2015, mais la CAF lui en avait retiré l'organisation, après qu'il avait demandé le report de cette édition pour cause d'épidémie d'Ebola. La Guinée Equatoriale avait abrité cette CAN.

La candidature du trio Kenya-Ouganda-Tanzanie a été préférée à celles du Sénégal, du Botswana, de l'Égypte, et à la candidature commune du Bénin et du Nigeria. Ces pays de l'Afrique de l'est vont accueillir leur premier édition de la CAN.

%

Les vingt-et-un hôtes de la CAN

Depuis sa création, vingt-et-un pays différents ont déjà accueilli la compétition sportive. L'Egypte, nation la plus titrée avec sept trophées de la CAN, est aussi le pays qui a le plus abrité l'évènement, avec cinq éditions (1959, 1974, 1986, 2006 et 2019). Le Ghana a à son actif quatre éditions de CAN (1963, 1978, 2000 et 2008). L'Ethiopie (1962,1968,1976) et la Tunisie (1965, 1994, 2004) en sont à trois éditions.

Huit pays ont accueilli la CAN à deux reprises : Soudan (1957, 1970), Cameroun (1972, 2021), Côte d'ivoire (1984, 2023), Afrique du Sud (1996, 2013), Nigeria (1980, 2000), Gabon (2012, 2017), Guinée Equatoriale (2012, 2015), Maroc (1988, 2025).

Neuf autres nations ont organisé une seule fois la CAN. Il s'agit de l'Algérie (1990), de la Libye (1982), du Sénégal (1992), du Burkina Faso (1998), du Mali (2002), de l'Angola (2010) et du Kenya (2027), de l'Ouganda (2027) et de la Tanzanie (2027).