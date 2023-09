Maroc: Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

Rabat — Le Conseil de gouvernement a approuvé mercredi des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nadia El Hnot a été nommée directrice de la Coopération et de l'action culturelle, tandis que Fouad Akhrif a été nommé directeur de l'Orient, du Golf et des organisations arabes et islamiques, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

S'agissant du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Lahlou a été nommé directeur de l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM).

En ce qui concerne le ministère de la transition énergétique et du développement durable -département développement durable, Bouzekri Razi a été nommé directeur des changements climatiques, de la biodiversité et de l'économie verte.

Au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, MM. Aziz Khayati, Abderrahman Lamtouni, Hassan Boulaknadal, Adil Hidane, Khalid Sbia et Mohammed El Kharmoudi ont été nommés respectivement directeur du Budget, agent judiciaire du Royaume, directeur de l'Office des changes, directeur des études et des prévisions financières, directeur des entreprises publiques et de la privatisation et directeur des domaines de l'État.