Cameroun: Etude à l'étranger - De nouveaux boursiers de penthouse consulting en route pour la Chine

Ils ont reçu leurs passeports et visas dimanche dernier lors d'une cérémonie à eux dédiée

Qui ne rêve pas de poursuivre ses études dans un pays étranger ? Aujourd'hui la plupart des jeunes bacheliers rêvent d'une opportunité pour pouvoir bénéficier d'une éducation dans une école au-delà des frontières camerounaises et africaines...

Ils sont une vingtaine à avoir pu réaliser leur rêve grâce à l'assistance de Penthouse consulting LMT. C'est dans une ambiance haute en émotions que leur Passeport et Visa pour la Chine ont été remis par les responsables en présence des membres de leur famille. Cette nouvelle aventure éducative et culturelle, qui pour la plupart résulte d'un simple hasard «ils m'ont accosté dans la rue et m'ont donné toutes les informations nécessaires, j'en ai ensuite parlé à mon père et après vérification on s'est mis d'accord » confie Penka Nelson.

Le jeune étudiant qui compte poursuivre ses études en business administration a également témoigné de la facilité à laquelle la procédure assisté par le groupe a été rapide «lorsque j'ai écrit à l'entreprise penthouse consulting, j'ai été pris en charge par une assistante, en moins de cinq jours J'ai obtenu une bourse, on a monté mes dossiers pour le visa et lorsque je me suis rendu à l'ambassade de chine en moins d'une semaine mon Visa était disponible ».

Laisser son enfant se rendre dans un pays étranger est une tâche difficile du côté des parents, bien que fiers et émus de voir leurs enfants réalisé leurs rêves le doute prend quelque fois le dessus. Eteme Eteme Roch a regardé avec fierté son second fils de 19 ans prendre part au programme après le tout premier de 20 ans et rassure « j'ai trouvé satisfaction la première fois, jusqu'à présent mon enfant n'a pas rencontré de difficultés. Il est vrai qu'au départ moi et sa maman avions du soucis, mais désormais ce est plus le cas».

Soulignant l'importance de l'éducation et de l'investissement dans la jeunesse pour le développement économique et social du pays, le promoteur de la structure, Raphaël DJOMENI présent en visioconférence à exprimer sa fierté de pouvoir contribuer à l'avenir prometteur des boursiers.

Cette seconde vague de boursiers en départ pour la chine qui intervient après celle d'avril 2023 est une preuve des intentions nobles de la structure. La structure estime malgré toutes les éloges ne pas encore avoir atteint leur objectif « le but pour nous est de remplir un avion et ce n'est pas encore le cas ...l'objectif c'est de réussir un voyage où dans l'avion il y'aura uniquement nos boursiers » explique Jores KOUOKAM représentant du Directeur de penthouse consulting. Sur la véracité de la gratuité des bourses et le processus ce dernier confie «il existe trois types de bourses, le Bachelor ou licence, le master ou maîtrise et la bourse de doctorat ou PhD, il y'a plusieurs avantages autour de ses différentes bourses et nous pouvons garantir avec certitude la gratuité de celles-ci »

L'aide offerte par penthouse consulting LMT va permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études supérieures dans un environnement favorable, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour leur avenir. Une initiative remarquable pour l'éducation des jeunes générations.