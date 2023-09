Gabon: Transition - Le dialogue national pourrait se tenir entre avril et juin 2024

Selon gabonactu.com, le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, a, annoncé ce mercredi 27 septembre 2023 dans une conférence de presse à Libreville, l'organisation probable d'un dialogue national tant attendu par le peuple gabonais pour restaurer les institutions et disposer d'une constitution plus démocratique à même de garantir des élections libres, transparentes, inclusives et aux lendemains apaisés, pourrait avoir lieu entre avril et juin 2024.

« De mon point de vue, le dialogue national pourrait être entre avril et juin 2024 », a annoncé M. Ndong Sima lors de cet échange avec la presse à laquelle assistaient plusieurs membres de son gouvernement et les représentants du corps diplomatique.

Selon cette source, pour rendre possible ce futur dialogue ou future conférence nationale souveraine, le Chef du gouvernement va lancer à partir de la semaine prochaine, un appel à contributions pour donner la chance à tous les gabonais à s'exprimer et à égrainer leurs préoccupations à travers un document.

« Je vais lancer la semaine prochaine, l'appel à contributions : lundi, mardi ou mercredi au plus tard, ça sera fait ; on va indiquer clairement ce qu'on attend et le lieu où les gens vont déposer », a-t-il précisé.

Raymond Ndong Sima souhaite que ces contributions servent de base pour le futur dialogue national qui sera lancé. Il s'agira de mettre sur la table, tous les sujets sans tabous, afin de panser les plaies et éviter les erreurs du passé.

Lesdites contribuons doivent être écrites dans un document de 10 pages. Chaque citoyen gabonais disposera d'un délai fixé entre 45 et 60 jours. Un secrétariat sera par la suite mis en place pour faire la synthèse du volume des contributions reçues.

Nommé le 07 septembre dernier par le Président de la Transition, Chef de l'Etat, le général, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Premier Ministre, Raymond Ndong Sima, a, durant cette sortie médiatique appelé les gabonais à ne pas se précipiter dans la mise en œuvre des actes de la transition qui seront élaborés pour éviter de tomber dans les mêmes travers.