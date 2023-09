Maroc: Awards de la Sécurité routière de l'Onu - La Côte d'Ivoire remporte le 1er prix Kofi Annan de la digitalisation des services

La Côte d’Ivoire a remporté, le mardi 26 septembre 2023, lors de la deuxième édition des « Awards du prix Kofi Annan pour la sécurité routière » à Marrakech au Maroc, le 1er prix Kofi Annan dans la catégorie Innovation grâce à la digitalisation des services de transport. Après seulement deux années d'opérationnalisation, la Stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025 de la Côte d’Ivoire vient ainsi d’être primée pour son caractère innovant. Rapportent le Cicg.

Selon cette source officielle ivoirienne, cette reconnaissance mondiale consacre la digitalisation comme une solution pertinente capable de produire des résultats probants en vue de l'atteinte des objectifs internationaux de sécurisation des routes. Amadou Koné, à la tête du ministère des transports depuis janvier 2017, en a fait une priorité. Il a dédié ce prix au Président de la République, Alassane Ouattara, dont la vision et le leadership ont permis d’atteindre ce résultat.

En effet, suivant les recommandations des Nations Unies de février 2020 sur la réduction de 50% du nombre de morts et de blessés sur les routes d’ici 2030, la Côte d’Ivoire a élaboré, sous l’égide du Président Alassane Ouattara, deux stratégies. La première, qui est une stratégie décennale, vise à réduire de 50 % les victimes de la route à l’horizon 2030. Quant à la seconde, adoptée le 7 juillet 2021, elle est une stratégie quinquennale 2021-2025 visant la réduction de 25% des victimes de la route à l’horizon 2025.

Ce second plan quinquennal, dénommé Stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière (SNSR) repose sur trois piliers, à savoir : l’efficience de la riposte, l’anticipation par la mise en œuvre des NTIC au service de la sécurité routière et enfin l’engagement citoyen par une vaste campagne de sensibilisation, de prévention et de communication. L'innovation majeure qu'il comporte et qui fait de la Côte d’Ivoire une pionnière en matière de lutte contre les accidents de la route en Afrique, est l'intégration de la vidéo-verbalisation au contrôle routier et celle de la digitalisation dans les procédures de délivrance des documents et titres de transport. C’est donc à juste titre que la Côte d'Ivoire a reçu le premier prix de la catégorie Innovation du prestigieuse du prix Kofi Annan. Ces résultats encourageants démontrent l'existence d’une expertise nationale qui fait désormais cas d’école en Afrique.

Pour rappel, à travers 6 catégories de distinction, le Prix Kofi Annan récompense différents acteurs du public, du privé, des organisations de la société civile et des individus ayant apporté une contribution significative et marquante en matière de sécurisation des routes sur le continent africain.