Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Septembre 2023

Niger : Flotte de la présidence de la République- le Mont Greboun Boeing 737-75U de retour à Niamey

L'appareil présidentiel le Mont Greboun Boeing 737-75U (BBJ) est de retour au pays depuis le mardi 26 septembre 2023. Selon le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), l’avion présidentiel a été « immobilisé pendant plusieurs semaines en Suisse, suite aux manœuvres dilatoires du régime déchu… ». (Source : Anp)

Côte d’Ivoire : Affaire vol d'imprimés de casier judiciaire- Le ministère de la justice rassure

Face au récent incident de vol d’imprimés de casier judiciaire et de nationalité ivoirienne, la tutelle rassure. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a déploré les informations rapportées par certains organes de presse, faisant état de ce que « Ces imprimés ont servi à attribuer la nationalité ivoirienne à des personnes d'origine étrangère et à permettre leur inscription sur la liste électorale ». Pour les services du ministère, il n’en est rien. Par ailleurs, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que toutes les dispositions sont prises non seulement pour prévenir l'utilisation des imprimés concernés dans l'établissement des actes judiciaires, mais également pour interpeller toute personne qui se présenterait dans les différentes administrations munie de documents établis avec lesdits imprimés », assure un communiqué de ce ministère. (Source : fratmat.info)

%

Liberia : Reduction de la pauvreté- L’Onudi lance la phase 2 de son programme pour l’agriculture

L’Organisation des nations unies pour le développement industriel (Onudi) a lancé la deuxième phase du programme GROW2 sur cinq ans après GROW1 mis en œuvre de 2013 à 2022. Financée par l’ambassade de Suède, Grow2 vise à la diversification économique du Liberia, à la croissance verte ainsi qu’à la réduction de la pauvreté rurale. Sont priorisées les chaînes de valeur du cacao, de l’horticulture et du manioc avec un focus sur la hausse de la production et de la valeur ajoutée local et l’accès au marché. (Source : commodafrica.com)

Guinée : Crief - Comment Kassory, Damaro, Diané préparent leur défense…

Alors que la prochaine rentrée judiciaire est prévue le 03 octobre 2023, les anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé mobilisent leur Défense. Le collectif des avocats assurant la défense du Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui, Amadou Damaro Camara et compagnie sont déjà en alerte. Maître Dinah Sampil et ses confrères ont plusieurs plans en main. En fonction de l’évolution des dossiers, ils comptent « jouer les cartes » en leur possession. La bataille se mènera sur plusieurs fronts, a appris Afrcaguinee.com.

Nigeria : Face à la hausse du coût de la vie - 2 syndicats appellent à une grève nationale

Les principaux syndicats du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, ont appelé mardi à une grève nationale la semaine prochaine pour protester contre la réponse du gouvernement face à la hausse du coût de la vie. Le Nigerian Labour Congress (Nlc) et le Trade Union Congress (TUC) - ont indiqué devoir appeler à une grève illimitée à partir du 3 octobre car le gouvernement n'avait pas répondu à leurs préoccupations. « Le gouvernement a totalement abdiqué et a fait preuve d'un manque flagrant de volonté d'agir, abandonnant ainsi le peuple et les travailleurs dans une pauvreté et un abattement atroce », ont-ils souligné dans un communiqué conjoint. L'inflation a grimpé à 25% alors que les prix des carburants ont triplé dans un des plus importants producteurs de pétrole d'Afrique depuis la fin des subventions décidée par le nouveau président Bola Ahmed Tinubu. (Source : africanews)

Congo Brazza : Pour pédophilie - Guy Marius Okana face à la justice

Le premier adjoint au maire de Brazzaville a été déféré devant le procureur de la République, André Ngakala Oko, lundi 25 septembre 2023. Une plainte déposée par Mme Loubayi Malanda Leslie Chanelle ès-qualités de sa fille à la Centrale d’intelligence et de documentation. Il est accusé de pédophilie sur une mineur de 17 ans. Le premier adjoint au maire de Brazzaville, Guy-Marius Okana a été interpellé, interrogé puis gardé à vue, en date du 24 septembre 2023.Guy Marius Okana, a été déféré, le 25 septembre, devant le procureur de la République, André Ngakala Oko« Après examen des faits de cette procédure, tenant compte aussi bien de la sensibilité que de la gravité des faits de la cause, j’ai décidé d’engager des poursuites contre ce dernier pour des faits de pratique pédophile prévus et punis par les articles 1er, 67 et 121 de la loi N° 04-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo », a précisé le procureur de la République devant l’inculpé. (Source : journal de Brazza)

Mali : Malnutrition - Un million d'enfants en danger

« Vous ne trouverez rien ici. Regardez vous-même, aucune graine, on n’a pas d’huile ni de sel, rien. On va mourir avec nos enfants. Il faut que les bonnes volontés nous viennent en aide », affirme avec tristesse Faiti, cheffe de famille dans un camp de déplacés, situé à la périphérie de Gao, dans le nord du Mali. Son mari a été tué lors d’une attaque par un groupe armé il y a deux ans. C’est donc elle qui a la charge de ses trois enfants qui souffrent de carences alimentaires car l’accès à l'aide humanitaire est limité, en raison notamment de l’insécurité. En effet, les enfants continuent de payer un prix élevé à la crise sécuritaire qui s'aggrave au Mali. Des dizaines de personnes ont été tuées rien qu’en ce mois de septembre dans le nord et le centre du pays. (Source :Dw français)

Cameroun : Apologie des coups d’Etat- Le gouvernement met en garde

« Depuis quelque temps, à travers nombre de médias nationaux et étrangers, toutes presses confondues, des personnes se livrent à des analyses ou commentaires inspirés par les coups de force survenus dans certains pays africains, et croient pouvoir, par là même, prophétiser la déstabilisation d’autres pays, par effet de contagion, y compris le Cameroun. Face à ces analyses spécieuses, ces spéculations fantaisistes et des conjectures donnant lieu à des extrapolations hâtives, le gouvernement de la République rappelle que le Cameroun est un Etat de droit, doté d’institutions démocratiques, au sein desquelles sont clairement définis les mécanismes d’accession au pouvoir. Cette sortie arrive au moment où la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et plus récemment tout proche de nous le Gabon, ont vu les régimes en place balayé par des coups d’États. (Source : Cameroun 24)