Cote d'Ivoire: Elections locales et sénatoriales- Alassane Ouattara, se félicite des conditions d'organisation

Le Chef de l'État, Alassane Ouattara, s’est félicité des conditions d'organisation des dernières élections locales, notamment les régionales, les municipales et les sénatoriales, qui se sont passées dans la transparence, dans la paix et dans le respect du jeu démocratique, et a salué l’action du gouvernement.

Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a rapporté cette information, à l’issue du Conseil des ministres, le mercredi 28 septembre 2023 à Abidjan-Plateau. « Le Chef de l'État a surtout noté l'engagement du gouvernement à s’investir davantage pour donner de meilleurs résultats au bénéfice des populations », a indiqué Amadou Coulibaly.

Dans une déclaration préliminaire avant le début du Conseil des ministres, a poursuivi Amadou Coulibaly, le Premier ministre, Patrick Achi, s’est félicité de l’organisation de ces dernières élections locales « qui viennent consolider notre démocratie et ont montré l'adhésion des populations aux actions de développement menées par le Chef de l’Etat ».

« Il a affirmé la détermination et l'engagement du gouvernement à poursuivre ces actions, afin de donner davantage de résultats positifs au bénéfice des populations, mais surtout en relevant les différents défis qui sont les nôtres, défis socio-économiques marqués par une situation mondiale difficile et défis sécuritaires en ce qui concerne notre sous-région marquée par quelques difficultés que connaissent nos pays limitrophes », a-t-il affirmé. Toujours au rang des défis, selon Amadou Coulibaly, le Premier ministre a annoncé ceux concernant l’organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (Can) qui reste un grand challenge pour notre pays : « Le Premier ministre s’est engagé à ce que le gouvernement, sous son action, puisse relever tous ces défis, et a assuré d’une belle organisation de la Can ».