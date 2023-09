Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2023-2024- Dominique Ouattara offre 15 000 kits pédagogiques aux écoliers de Côte d'Ivoire

La Fondation Children of Africa a organisé, hier mercredi 27 Septembre2023, à Grand-Bassam, sa traditionnelle cérémonie de remise de kits scolaires aux apprenants du primaire. Pour cette rentrée scolaire 2023-2024, ce sont 15 000 équipements pédagogiques que l’organisation caritative va distribuer aux bénéficiaires sur tout le territoire national. L’opération a été solennellement lancée par la Première dame à l’école primaire publique (Epp) Moossou 3. Rapportent les sources proches du cabinet de la Première Dame de Côte d’Ivoire.

« La Fondation Children of Africa fera don de 15 000 kits scolaires dans toutes les régions de Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, ce sont 5000 kits qui sont offerts à nos enfants du département de Grand-Bassam. Ces kits sont composés de cartables, de livres scolaires et de fournitures », a énuméré Dominique Ouattara.

Outre le matériel scolaire, l’épouse du Président de la République est arrivée dans l’ancienne capitale ivoirienne les bras chargés de vivres pour les cantines scolaires du département ; et de divers équipements dont des jeux d’éveil et des jeux extérieurs pour les enfants des écoles maternelles, des produits d’entretien et du mobilier de bureau.

Aux jeunes bénéficiaires, Dominique Ouattara a souhaité une excellente année scolaire, couronnée de réussite. « Je sais que vous écouterez bien en classe et que vous resterez sages et attentifs aux instructions de vos enseignants. Faites aussi bon usage des kits scolaires que je vous ai ramenés. Ils vous seront très utiles pour apprendre. Le meilleur cadeau que vous pourrez me faire, c’est d’avoir d’excellentes moyennes en fin d’année », a recommandé la Première dame. S’adressant aux enseignants, la présidente de Children of Africa a salué le travail admirable qu’ils abattent pour le rayonnement de l’école ivoirienne. « Vous avez choisi un métier noble qui vous octroie une importante responsabilité, non seulement dans la vie de nos enfants, mais aussi pour l’avenir de la nation. Vous portez la lourde responsabilité de former les élites de demain, et vous pouvez en être fiers », a conclu Dominique Ouattara.

La ministre de l’Éducation nationale et de l’Apprentissage (Mena), Mariatou Koné, s’est réjouie de l’appui incommensurable qu’apporte la Fondation Children of Africa à l’école ivoirienne. Elle a indiqué que les kits scolaires offerts vont soulager, les parents d'écoliers bénéficiaires, d’une partie de leurs charges. Mariatou Koné a, par ailleurs, exhorté les jeunes apprenants à faire barrage à la tricherie, à la fraude et à la violence. Elle les a encouragés à travailler bien à l’école pour faire honneur à leurs géniteurs. Les dons de la Première dame en matériel scolaire, en équipements divers et en numéraire aux populations de Grand-Bassam ont une valeur globale de 130 millions de FCfa.