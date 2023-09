Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Septembre2023

Burkina Faso : « putsch manqué » contre le capitaine Traoré - Des officiers mis aux arrêts…

Une enquête a été ouverte au Burkina Faso par la justice militaire suite à une « tentative de coup d’Etat » visant à renverser le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au Pouvoir le 30 septembre 2022 après avoir balayé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le parquet près le Tribunal militaire de Ouagadougou a annoncé ce jeudi 28 septembre 2023 l’interpellation de quatre officiers. Ils sont accusés de complot (présumé) contre la sûreté de l’Etat. Deux autres officiers mis en cause dans la même affaire sont en fuite. Les militaires interpelés seront entendus pour « élucider » les faits dénoncés, indique Ahmed Ferdinand Sountoura,« Les investigations se déroulent dans le strict respect des droits des personnes mises en cause et de toute autre personne que l’enquête viendrait à révéler », rassure le magistrat militaire. (Source : africaguinee.com)

Cote d’Ivoire : Contentieux électoral - Le Conseil d’État rejette les 17 recours

Patrice Yao Kouakou, le président de cette institution chargée du contentieux électoral, a délibéré, le mardi 26 septembre, sur les dossiers de réclamation dont il a été saisi. La 2e journée de l’audience publique s’est tenue, mardi 26 septembre, au Conseil d’État, aux II Plateaux-Les Vallons. Après les délibérations qui ont duré plus de 5 heures entre les membres de cette institution chargée du contentieux des élections locales, Patrice Yao Kouakou, le président de cette entité, a rejeté les 17 recours inscrits à l’ordre du jour de cette audience. Justifiant ce rejet des réclamations introduites par les candidats contestataires auprès de la Cei, il a fait savoir que les requêtes étaient, certes, recevables, en revanche, elles sont toutes mal fondées. S’agissant des procédures inscrites au rôle de cette seconde journée, il y avait l’affaire sur la circonscription électorale de San Pedro. Ici, c’est Donatien Beugré qui a saisi la Cei d’une réclamation, à l’effet d’invalider les résultats donnant vainqueur le candidat sans étiquette Bouéka Nabo Clément aux régionales du 2 septembre. Mais cette plainte n’a pas prospéré. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Vie de la Nation- Mamadi Doumbouya appelle à entretenir la culture du dialogue

Hier jeudi 28 septembre 2023 marque, jour pour jour, le 65ème anniversaire de ce vote qui balisé le chemin pour l’accession de la Guinée à l’indépendance. En marge de cette commémoration, le colonel Mamadi Doumbouya a adressé un message à ses compatriotes, tout en magnifiant le combat des pères fondateurs ont pu, de par leur lutte libérer la Guinée du joug de l’ancienne puissance coloniale. Le chef de la Transition invite en ce jour de recueillement, les guinéens à « enseigner le pardon, à entretenir la culture du dialogue et du vivre-ensemble pour conjurer à jamais le spectre de l’intolérance dans notre maison commune ». (Source : africaguinee.com)

Mali : Report de la présidentielle- La classe politique digère mal

Au Mlai, si le ministre malien de l’Administration territoriale a mis en avant des « raisons techniques » pour justifier ce report de l’élection présidentielle, pour certains acteurs politiques, cette annonce cacherait un malaise bien plus profond.Hamidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema (Le changement) soupçonne le caractère « prémédité » de ce que le gouvernement de transition qualifie de « léger report » de la présidentielle, initialement prévue en février 2024. Pour lui, "cela n’a pas fait l’objet d’un consensus. Parce que dans ce genre de situation, il faudrait revenir avec une nouvelle date. Mais le report est pour quand ?", demande Hamidou Doumbia. (Source : DW français)

Cameroun : Football- La Russie et le Cameroun s'affronteront à Moscou au stade Dynamo

Le match entre les équipes nationales de Russie et du Cameroun aura certainement lieu au [stade] VTB Arena", a déclaré M. Mitrofanov.Un stade que connait bien l'attaquant camerounais Brice Moumi Ngamaleu qui évolue au Dynamo Moscou. Auparavant,le président de la Rfs, Alexandre Dioukov, avait annoncé que le match entre les équipes nationales russe et camerounaise aurait lieu le 12 octobre. (Source : Camroun24)

Rwanda : En attendant son procès- Un tueur en série présumé en détention

Un tueur en série présumé, qui a plaidé coupable de l'assassinat au Rwanda de 14 personnes, essentiellement des prostituées, va rester incarcéré pendant 30 jours, dans l'attente de son procès, a ordonné mardi un tribunal de Kigali. Denis Kazungu, âgé de 34 ans, avait plaidé coupable jeudi et été inculpé de meurtre, viol, contrefaçon, usurpation d'identité et profanation de cadavres, selon le parquet. (Source : africanews)

Rdc : Distribution de produits pétroliers- Les dépôts pirates de carburant interdits de fonctionner

Selon un communiqué du ministère des Hydrocarbures dont une copie est parvenue à la rédaction de digitalcongo.cd, cette décision est intervenue à l’issue d’une réunion qui a mis autour d’une même table le ministre des Hydrocarbures, celui de l’Intérieur, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa et un représentant de revendeurs des produits pétroliers. Une semaine a été accordée aux propriétaires de ces dépôts pour évacuer les lieux. Selon le communiqué, l’objectif de cette réunion était de trouver une solution définitive pour les opérateurs pétroliers œuvrant sur le tronçon Kinshasa-Kongo Central pour assainir ce secteur confronté à d’énormes difficultés dans le stockage des produits. Beaucoup d’incendies, rappelle-t-on, ont été déplorés à cause du transport inapproprié de ce produit du Kongo Central pour Kinshasa. (Source : journal du Congo)

Libye : Reconstruction de Derna- Vers la création d’un fonds

Ce fonds a été annoncé par le gouvernement de l’Est, non reconnu par la communauté internationale. Les autorités de l’Est de la Libye ont annoncé la création d’un fonds pour la reconstruction de Derna, ville dévastée par des inondations meurtrières où une conférence doit avoir lieu le 10 octobre pour préparer les premiers « projets ».Dans un communiqué, le gouvernement de l’Est a dit avoir donné son « approbation à la création d’un fonds pour la reconstruction de la ville de Derna et des zones touchées » par les inondations du 10 septembre. Le gouvernement rival reconnu par l’ONU et basé dans la capitale Tripoli (Ouest) a ignoré jusqu’à présent ces annonces et n’a pas dit s’il y enverrait ou non des représentants. (Source : Jeune afrique)

Sénégal : Transports aériens- Air Sénégal et la Royal Air Maroc désormais partenaires

Les transporteurs aériens Air Sénégal et la Royal Air Maroc ont conclu jeudi un "partenariat stratégique" au siège de la compagnie nationale marocaine à Casablanca. Les transporteurs aériens Air Sénégal et la Royal Air Maroc ont conclu jeudi un « partenariat stratégique ». Les transporteurs aériens Air Sénégal et la Royal Air Maroc ont conclu jeudi un "partenariat stratégique" au siège de la compagnie nationale marocaine à Casablanca. Les passagers des deux compagnies pourront ainsi bénéficier d’un plus large choix d’options « de connexions, d'horaires et de jours de service » entre les deux pays. La compagnie ambitionne de devenir le leader du transport aérien de l'Afrique de l'Ouest. Dotée de neuf appareils, elle dessert 21 destinations en Afrique, en Europe et en Amérique. (Source : euronews français)

Congo : Diplomatie- Denis Sassou N’Guesso reçoit les lettres de créance de deux ambassadrices

Claire Bodonyi et Li Yan ont présenté mercredi 27 septembre, à Brazzaville, leurs lettres de créances au président Denis Sassou N’Guesso. Les ambassadrices de France, Claire Bodonyi et de la République populaire de Chine Li Yan ont été reçu en audience par le chef de l’Etat, mercredi 27 septembre 2023. Au terme de l’audience avec le président de la République, la diplomate française, Claire Bodonyi, a exprimé sa satisfaction sur le livre d’or. Li Yan qui s’est dite « disposée à travailler de concert avec les autorités congolaises pour faire progresser les relations sino-congolaises ». (Source : Journal de Brazza.com)