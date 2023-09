<strong>Addis Ababa, le — : -Les BRICS nouvellement élargis ont apporté de grandes opportunités à l'Afrique, selon Lawrence Freeman, analyste en économie politique.

L'analyste d'économie politique, Lawrence Freeman, a critiqué les relations économiques de l'Occident avec les pays en développement, en particulier l'Afrique.

Il a parlé au magazine Pan African Visions de l'expansion des BRICS et des opportunités qu'elle apporte à l'Afrique.

Selon l'analyste, les BRICS, qui comptent une population combinée de plus de 215 millions d'habitants, renforceront le potentiel de l'Afrique.

Selon Freeman, parce que les BRICS, qui sont actuellement en expansion, suivent un processus basé sur un nouveau système international meilleur que le système politico-économique du monde occidental.

Au 1er janvier 2024, six pays deviendront membres du groupe, alors qu'il compte 11 pays membres ; Selon l'analyste, le fait que les pays africains soient passés à trois va accroître l'influence des BRICS.

Il a dévoilé que l'Éthiopie, qui construit le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, qui apportera une grande croissance dans les pays de la Corne de l'Afrique, de l'Afrique de l'Est et du bassin du Nil et générera 5 150 mégawatts en deux ans, n'est pas facile à gérer pour l'économie. et a déclaré que c'était important pour l'influence continue des BRICS.

Il a déclaré que la nouvelle banque de développement, créée par les BRICS et offrant des prêts axés sur les infrastructures, la réduction de la pauvreté et la technologie, accorde 30 pour cent de ses prêts en monnaie locale, ce qui est une autre indication de l'inclusivité des BRICS et de l'inévitabilité de changer le système mondial.

Freeman a souligné que l'Occident est engagé dans une course pour faire échouer les BRICS, ajoutant que les efforts de l'Occident pour retarder le changement au lieu de s'adapter au monde existant n'empêcheront pas le changement.

Il a noté que la campagne menée par les médias occidentaux avant le sommet des BRICS de cette année n'avait pas empêché le sommet des BRICS de se terminer avec succès.

Il a mentionné que les BRICS représentent 40 pour cent de la population mondiale et un tiers du produit intérieur brut, ce qui est une bonne fortune pour l'Afrique, qui souffre de la faim, du manque d'électricité et de diverses autres pressions.