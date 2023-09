Afrique: Football Féminin CAN 2024 (tour préliminaire-match retour) - 'Notre ambition est de se qualifier pour la phase finale 2024'

ORAN — L'entraîneur de l'équipe nationale féminine, Farid Benstiti, a déclaré, mardi soir à Oran, que "notre ambition est de nous qualifier pour la phase finale de la CAN féminine 2024".

Farid Benstiti a souligné, lors d'une conférence de presse, à la fin du match face à la sélection ougandaise, qui s'est soldé par un nul (1-1), que "l'objectif principal est de se qualifier pour la finale de la CAN 2024 ».

"Nous avons des joueuses qui ont besoin de plus d'expérience. Nous sommes en train de constituer l'équipe, mais nous ferons l'impossible pour atteindre la finale".

Il a ajouté : "Nous avons pu entrer tôt dans le jeu et nous avons pu marquer un but, avec Naïma Bouhenni Benziane, ce qui nous a fait jouer avec tout le confort, mais le manque d'expérience des joueuses nous a fait reculer".

"A la deuxième mi-temps, nous avons encaissé un but sur penalty", soulignant qu'il était "très satisfait de la prestation de l'équipe".

Il a ajouté : "l'équipe nationale ougandaise a joué sans pression, considérant qu'elle avait perdu au match aller dans son stade (2-1), mais après avoir marqué l'égalisation en seconde période. Elle a tenté d'ajouter un deuxième but, après avoir obtenu quelques occasions ", soulignant qu'avec "la victoire remportée en Ouganda nous étions complètement à l'aise et nous aurions pu marquer un troisième but. Nous avons réussi le match retour, malgré la grande pression de la seconde mi-temps".

Concernant l'équipe nationale burundaise, prochain adversaire de l'équipe nationale féminine, M. Benstiti a estimé qu'"un match difficile nous attend face à une équipe forte... Nous avons le temps de nous préparer et nous ferons de notre mieux pour être prêts".

Le même technicien a déclaré : "les portes de l'équipe nationale sont ouvertes à toutes les joueuses, y compris celles évoluant dans différents championnats européens. Nous sommes en contact avec certaines joueuses pour renforcer l'équipe nationale dans les prochaines jours".

De son côté, la joueuse Ben Aichouch Rahma a exprimé sa joie pour cette qualification au tour suivant. "Nous avons raté plusieurs occasions de but et n'avons pas eu de chance. Nous avons pu ajouter le deuxième but et tuer le match, mais nous sommes entrées dans une phase précipitée. Dieu soit loué, nous avons maintenu l'égalité et nous nous sommes qualifiées pour le prochain tour. Nous rencontrerons l'équipe nationale burundaise et nous serons présents pour ce match", a-t-elle dit.

Pour sa part, l'entraîneur de l'équipe féminine ougandaise, Ayoub Khalifa Kiyingi, a félicité l'équipe nationale pour cette qualification, notant que "le match s'est joué au match aller et nous avons été battus à domicile avec un score de 2-1. Nous avons essayé de combler ce déficit en seconde période, en nous créant des occasions de marquer, mais nous n'avons pas pu concrétiser à cause de la fatigue des joueuses et la précipitation".

Pour rappel, la dernière participation de l'équipe nationale féminine à la phase finale de la Coupe d'Afrique remonte à la CAN 2018, qui s'est déroulée au Ghana, au cours de laquelle l'équipe a été éliminée, dès le premier tour.