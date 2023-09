Algérie: Djanet - Des traditions ancestrales ressuscitées pour fêter le Mawlid Ennabaoui

DJANET -Le Mawlid Ennabaoui Echarif (anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed QSSSL) est célébré comme le veut la tradition dans le Tassili N'ajjer (extrême sud-est du pays) dans une ambiance de ferveur religieuse, traduite par l'affluence des fidèles vers les mosquées et par des visites familiales pour consolider les liens sociaux.

Traduisant l'attachement aux traditions ancestrales, cet évènement est mis à profit par les fidèles, du 1er jour au 18 du mois de Rabie El-Awal, pour organiser, au niveau des lieux de culte, des processions religieuses et Madih déclamant des louanges à la naissance du sceau des prophètes, ses oeuvres et valeurs suprêmes, les enseignements et la portée de cette occasion religieuse.

Ce programme festif riche en activités cultuelles, en plus d'autres culturelles, prévoit également des concours de récitation du Saint Coran et des Hadiths.

Cette fête religieuse est l'occasion d'organiser des rencontres où se retrouvent les familles, les voisins et les proches pour prendre part aux festivités et rituels commémoratifs du Mawlid Ennabaoui, partager et échanger des assiettées.

Ces rassemblements servent également de cadre pour le raffermissement des relations fraternelles et d'entraide consacrées par la religion musulmane.

Dans ce cadre, Halima Aouameri, femme au foyer, a affirmé que la préparation des mets à l'occasion du Mawlid et leur partage avec les convives et voisins traduit l'image de la cohésion sociale et la solidarité entre citoyens du quartier recommandées par le prophète (QSSSL).

Pour sa part, Cheikh Mustapha Chalali, imam de la mosquée Ali Ben-Abi Taleb du quartier El-Mihane, a indiqué que cette occasion est "vivement attendue par la population pour cimenter les liens sociaux, partager des mets avec les défavorisées et initier des actions caritatives".

Aux activités officielles religieuses et culturelles, vient se greffer l'organisation de manifestations sportives, puisées du patrimoine séculaire, notamment le tournoi de ballon traditionnel "Tektechit" ou "Tekrikra", faite à base de peau de chameau, cousu de feuilles et brins, opposant deux équipes représentant les deux flancs Nord et Sud d'un Ksar, a expliqué le président de l'association culturelle du Ksar El-Mizane-Tighourfit, Othmane Benekas.

L'intervenant a expliqué que les trois Ksour de Djanet s'appliquent à pérenniser ce tournoi traditionnel, le 18 du mois hégirien, septième jour de la naissance du prophète Mohamed QSSSL), appelé communément "Tasmiya".