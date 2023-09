Algérie: Campagne de sensibilisation pour un Mawlid Ennabawi sans produits pyrotechniques

ALGER — La Direction générale des Douanes (DGD) a lancé une campagne nationale de sensibilisation sous le slogan "Pour un Mawlid Ennabawi sans produits pyrotechniques", avec la participation de tous les services douaniers au niveau national, à l'occasion de la célébration jeudi de cet événement, indique mercredi un communiqué des services des Douanes.

La campagne de sensibilisation comprend un "programme complet visant à mettre en lumière le rôle protecteur des douanes algériennes et leur contribution aux missions de sécurité, et ce, à travers l'intensification des activités sur le terrain des équipes douanières opérationnelles déployées à travers toutes les frontières nationales maritimes, aériennes et terrestres, ainsi que la couverture territoriale du pays à travers la mise en oeuvre de programmes de contrôle sur le terrain, comprenant des barrages et des patrouilles, en coordination étroite avec les différents corps de sécurité, à leur tête l'institution militaire", précise le communiqué.

La campagne porte également sur l'organisation d'activités de sensibilisation au profit des élèves de tous les niveaux scolaires, des usagers de la voie publique, des kiosques, des magasins et des points de vente, selon la même source.

Dans le souci de garantir une large couverture des activités de la campagne de sensibilisation et de permettre à différentes franges de la société d'en bénéficier, les services douaniers à travers le territoire national ont eu des interventions sur les différentes chaînes de la radio et de la télévision algériennes, ainsi que des médias électroniques, publics et privés.

Les cadres des douanes algériennes ont également présenté, à travers ces interventions, "les missions des Douanes dans le cadre de la lutte contre ce phénomène et les risques qui en découlent, outre les sanctions encourues en cas de détention de ces marchandises prohibées", ajoute-t-on de même source.

La plupart des activités tracées dans le cadre de la campagne de sensibilisation nationale dans plusieurs wilayas ont été marquées par "une coordination étroite entre les services douaniers et les différentes corps de sécurité et les autorités civiles, relevant des secteurs concernés par la lutte contre le phénomène et la lutte contre les trafiquants de produits pyrotechniques".

Cette campagne de sensibilisation consacre "l'engagement total de l'institution douanière et la mobilisation continue de ses membres pour protéger l'économie nationale, préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens, ainsi que pour contribuer de manière efficace au maintien de l'ordre public et de la sécurité", conclut la source.