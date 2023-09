Afrique: La CAF attribue la CAN 2025 au Maroc et l'édition 2027 au Kenya, à la Tanzanie et à l'Ouganda

La Confédération Africaine de Football ("CAF") a attribué, ce mercredi 27 septembre, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 au Maroc et celle de l'édition 2027 au ticket réunissant le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.

L' attribution des Coupes d'Afrique des Nations 2025 et 2027 s'est faite, en se basant sur les rapports détaillés des cabinets d'évaluation indépendants qui ont visité et évalué les pays candidats.

Le cabinet indépendant Roland Berger a mené les évaluations pour l'organisation de la CAN 2025. Pour la CAN 2027, c'est le cabinet PricewaterhouseCoopers (« PwC ») qui dirigeait les opérations.

Dr Patrice Motsepe, le président de la CAF, à déclaré à ce propos :"Le Comité Exécutif de la CAF ("COMEX") a été impressionné par la qualité des présentations des pays candidats et des rapports de Roland Berger et de PWC. Nous tenons à féliciter le Maroc, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Nous sommes convaincus qu'ils rempliront tous les critères que nous avons fixés pour la réussite de l'organisation respective des CAN attribuées.

Je suis également heureux que notre engagement à permettre à chacune des six zones qui composent la CAF d'accueillir CAN, soit mis en œuvre par l'attribution de l'édition 2027 au Kenya, à la Tanzanie et à l'Ouganda, qui font partie de la zone CECAFA. La dernière fois que cette région a accueilli le tournoi c'était en 1976, en Éthiopie ».

Monsieur Véron Mosengo-Omba, le secrétaire général de la CAF se rendra au Maroc, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda afin de discuter et de s'assurer que les engagements pris par les pays organisateurs desdites compétitions sont respectés.