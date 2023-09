Afrique: Corne de l'Afrique - Des températures plus élevées et des pluies d'El Nino entre octobre et décembre (IGAD)

Addis — Abeba - Le Centre de prévision et d'applications climatiques de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), bloc de l'Afrique de l'Est, a mis en garde contre des températures plus élevées et des pluies d'El Nino dans la Corne de l'Afrique entre octobre et décembre.

Le Centre de prévision et d'applications climatiques de l'IGAD a relevé dans ses dernières prévisions publiées mercredi que les températures plus élevées pourraient entraîner un stress thermique notamment en Éthiopie, Kenya et Somalie.

"Des conditions plus chaudes que d'habitude sont attendues dans la région, avec des probabilités plus élevées dans certaines parties de l'Ethiopie, du sud de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et dans certaines régions de la Tanzanie", a indiqué le Centre de prévision et d'applications climatiques de l'IGAD.