Maroc: INDH/Taourirt - Approbation de 78 projets pour plus de 9 MDH

Taourirt — Le Comité provincial du développement humain (CPDH) de Taourirt, réuni mercredi, a approuvé 78 projets pour une enveloppe globale de l'ordre de 9,96 millions de dirhams (MDH), dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Lors de cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de Taourirt, Larbi Touijer, les membres du comité ont examiné et approuvé 73 projets INDH dans le cadre de l'axe entrepreneuriat, d'un coût de plus de 7,46 MDH, et 5 projets relevant de l'axe "économie sociale et solidaire" (Plus de 1,63 MDH).

La réunion a été aussi l'occasion d'approuver le plan de formation pour l'année 2023, ainsi que de passer en revue les projets INDH qui ont été programmés et réalisés au titre de l'année 2023.

Il s'agit, plus précisément de 90 projets réalisés et répartis sur les quatre programmes de la 3ème phase de l'INDH (2019-2023), et qui ont nécessité un investissement estimé à plus de 25,5 MDH avec une contribution de l'Initiative de l'ordre de 24,8 MDH.

A cette occasion, M.Touijer a mis en avant les projets importants achevés dans le cadre de la 3ème phase de l'INDH, notamment le renforcement des infrastructures, la santé de la mère et de l'enfant, la promotion de la scolarisation et du préscolaire en milieu rural, la lutte contre la précarité, l'amélioration du revenu, ainsi que le soutien aux startups et aux projets générateurs de revenus.

M.Touijer a salué, dans ce sens, l'impact significatif de ces réalisations pour l'amélioration des indicateurs en termes d'accès aux services et aux infrastructures de base, ainsi que les efforts déployés par les membres du CPDH, les acteurs de la société civile et les différents partenaires pour mettre en oeuvre les projets de l'Initiative au niveau provincial, soulignant l'importance de l'approche participative pour atteindre les objectifs escomptés