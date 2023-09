Maroc: Funérailles de Ahmed Chaouki Benayoub, Délégué interministériel aux droits de l'Homme

Rabat — Les funérailles de Ahmed Chaouki Benayoub, Délégué interministériel aux droits de l'Homme ont eu lieu, mercredi après la prière d'Al Asr à Rabat.

Après les prières d'Al Asr et du mort à la mosquée Chouhada, la dépouille du défunt a été inhumée au cimetière Chouhada.

Les obsèques de feu Chaouki Benayoub se sont déroulées en présence, notamment, des membres de sa famille et ses proches, du ministre de la Justice, du ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, de la présidente du Conseil national des droits de l'Homme, du Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de chefs et représentants de partis politiques et de militants des droits de l'Homme.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du défunt, dans lequel le Souverain leur exprime et à travers eux, à ses proches, ses amis ainsi qu'à sa famille nationale des droits de l'Homme, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, Se remémorant avec estime les qualités de feu Ahmed Chaouki Benayoub, son expertise et les hautes compétences professionnelles et juridiques dont il a fait montre lors des différentes missions et hautes fonctions qu'il a assumées dans le domaine des droits de l'Homme.

%

Né en 1957 à Marrakech, feu Benayoub a été nommé par SM le Roi Mohammed VI en décembre 2018 au poste de Délégué interministériel aux droits de l'Homme.

Titulaire d'une licence en droit public (1984), avocat auprès du barreau de Rabat, M. Benayoub fut membre du Conseil national des droits de l'Homme depuis 2011.

Il a été membre de l'Instance Équité et Réconciliation et du Conseil consultatif des droits de l'Homme où il avait présidé le groupe de travail chargé de la protection des droits de l'Homme, puis de celui en charge des études de législation et des politiques publiques.

M. Benayoub a été aussi vice-président de l'Organisation marocaine des droits de l'Homme et conseiller auprès de l'Observatoire national des droits de l'enfant, où il a notamment été chargé de l'encadrement des sessions du Parlement de l'enfant.

Expert et formateur en matière de mécanismes de protection et de promotion des droits de l'Homme, feu Benayoub a été conseiller auprès d'instances régionales et internationales dans ce domaine.

Il est auteur de nombre d'études sur les questions juridiques et des droits de l'Homme, dont un guide sur "La justice des mineurs", "Les garanties juridiques d'un procès équitable" et "La Commission d'arbitrage indépendante".

Le défunt a également contribué à des ouvrages collectifs tels que "Les droits de l'Homme et la transition démocratique au Maroc", "Le Maroc et les disparitions forcées" et "Le parlement de l'enfant".