Afrique: CAN-2025 - La désignation du Maroc comme pays hôte, un nouveau jalon dans un Chantier Royal structurant

Casablanca — La désignation du Maroc pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025, annoncée mercredi au Caire, constitue un nouveau pas dans le Chantier Royal structurant visant à faire du Royaume une terre d'accueil des grands événements et à ériger le sport en général et le foot, en particulier, en locomotive du développement social et économique dans notre pays.

En effet, cette désignation intervient quelques mois après l'annonce par SM le Roi Mohammed VI de la candidature conjointe du Maroc, avec l'Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030 dans un message à l'occasion de la remise du Prix de l'Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l'année 2022 (CAF President's Outstanding Achievement Award-2022) au Souverain, le 14 mars dernier à Kigali.

Une initiative à dimension stratégique, puisque cette candidature commune, sans précédent dans l'histoire du football, sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, comme l'a affirmé Sa Majesté le Roi.

Le choix porté sur le Maroc pour abriter la CAN-2025 reflète notamment la notoriété dont jouit le Royaume en termes d'infrastructures sportives, routières et hôtelières, un atout qui a été derrière la réussite de plusieurs événements organisés par le Royaume.

%

Dans ce sens, le Maroc dispose d'une imposante infrastructure sportive et hôtelière répondant aux normes internationales à laquelle s'ajoute des méga-investissements réalisés, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans les domaines des transports, de la communication et des services.

Il ne faut pas, également, oublier l'aspect sécuritaire qui est primordial et fait partie aussi de la réussite du Maroc, en plus de l'expérience cumulée dans l'organisation des plus grands événements sportifs.

Un autre facteur est à prendre en compte pour expliquer cette confiance placée en le Maroc par l'Afrique, à travers ses instances dirigeantes du football, qu'elles soient nationales ou continentales, à savoir le prestige dont jouit le Royaume après l'exploit inédit de la sélection marocaine à la Coupe du Monde au Qatar, avec une quatrième place historique qui a mis le football africain sur le devant de la scène internationale, ou encore la belle prestation des Lionnes de l'Atlas au dernier Mondial féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Là aussi, force est de constater que ces performances sont le fruit d'immenses efforts déployés depuis des années, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour promouvoir les infrastructures sportives, tout en misant sur une gestion moderne du domaine sportif dans le cadre d'une stratégie de développement tous azimuts.

Dans le cadre de cet ambitieux chantier, l'Académie Mohammed VI de football est une initiative royale qui s'impose comme un modèle de formation sportive et d'éclosion de talents.

En effet, il y a plus de 10 ans, Sa Majesté le Roi a veillé sur le démarrage et le financement de l'Académie Mohammed VI de Football, qui a déjà commencé à porter ses fruits, à travers la présence de quatre de ses lauréats dans la sélection marocaine A, qui a atteint les demi-finales du Mondial-2022, en plus de sept joueurs au sein de l'équipe nationale U17 finaliste de la dernière CAN et trois autres dans les rangs de l'équipe nationale U23 championne d'Afrique en titre.

De même, pour accélérer le développement du football féminin, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) n'a pas lésiné sur les moyens pour soutenir les clubs aux niveaux du financement et des installations, et pour favoriser un passage rationnel au professionnalisme.

Cette dynamique sportive s'inscrit, également, dans une Vision Royale qui met les jeunes au centre des politiques publiques. Cette Orientation Royale est parfaitement illustrée dans le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'occasion du 24ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

En effet, ce Discours constitue une reconnaissance des capacités de la jeunesse marocaine et un appel clair à créer les conditions nécessaires à l'émergence de ses talents.

Le Souverain a appelé les différents acteurs à fournir les conditions nécessaires à l'émergence des talents de la jeunesse marocaine et stimuler la créativité chez les jeunes dans les différents domaines.

Le Discours Royal a aussi mis l'accent sur la nécessité de renforcer les dimensions de développement et de fournir aux jeunes les conditions à même de mettre en avant leurs talents dans les différents domaines de leur intérêt, et afin qu'ils réussissent à s'intégrer dans le processus de développement multidimensionnel que connait le Royaume.

L'aspect matériel de cette épopée marocaine est fortement soutenu par une dimension morale qui se résume dans le mot "sérieux", symbolisé par la performance inédite des Lions de l'Atlas au Mondial du Qatar. En effet, dans le Discours adressé à la Nation à l'occasion de la Fête du Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a magistralement souligné que "le sérieux que Nous exaltons n'est pas un terme vide de sens, de portée purement formelle. C'est, au contraire, un concept intégré qui recouvre un ensemble d'idéaux et de principes opératoires".

Le sérieux de la jeunesse marocaine s'exprime aussi dans les domaines nécessitant un génie créateur et un esprit novateur, ce qui donne l'image d'un Maroc qui avance en rang serré et à la même vitesse.

C'est justement le concept du «Sérieux» qui a renforcé la confiance des instances et organisations internationales dans la capacité du Maroc a réussir les grands challenges. Hier c'était la COP-22, aujourd'hui par exemple le maintien des Assemblées annuelles BM-FMI à Marrakech malgré l'épreuve difficile du Séisme d'Al Haouz et la désignation du Royaume pour abriter la CAN-2025 de football.