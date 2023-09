Gabon: Une double plainte déposée contre l'ex-couple présidentiel Ali et Sylvia Bongo

Le pouvoir a chuté fin août suite à un coup d'État militaire et depuis, certains accusent l'ancien pouvoir de multiples crimes. L'ancien député Bertrand Zibi Abeghe, qui a passé six ans en prison, a déposé plainte en France, en Angleterre, aux États-Unis et au Gabon contre Ali Bongo lui-même. De leurs côtés, quatre ONG ont lancé une procédure à Libreville contre son épouse Sylvia Bongo.

Député de la majorité, Bertrand Zibi Abeghe avait démissionné avec fracas devant Ali Bongo en 2016, avant d'être arrêté et de passer six ans en détention. Détenu avec des malades mentaux ou dans l'obscurité, maltraité, Bertrand Zibi Abeghe dépose plainte contre l'ex-président pour notamment coups et blessures, torture et traitement inhumain.

« Le pardon fait partie de mes moeurs aujourd'hui, mais pardonner ne veut pas dire oublier ni passer sous silence. Donc il ne s'agit pas d'une vengeance personnelle, mais de faire une réconciliation-vérité. Je veux simplement que justice me soit rendue et qu'Ali Bongo réponde finalement de ses crimes. »

Sa procédure vise aussi ceux qui ont exécuté les ordres. Ancien ministre de la Justice, procureur, juge d'instruction ou encore directeur de prison. «

De leur côté, les organisations ROLBG, Copil Citoyen et Coted visent Sylvia Bongo pour corruption, trafic d'influence, détournement, blanchiment ou encore atteinte aux intérêts de la nation. Pour ces ONG, elle était un maillon essentiel de l'ancien régime.

« Sylvia Bongo est au coeur du système de corruption qui a été installé. Sylvia Bongo a été citée à de multiples reprises par tous ceux qui ont été interpellés parce qu'ils exécutaient les ordres de Sylvia Bongo Ondimba et tous ont été reconnus comme des corrompus. Donc on imagine qu'elle a profité de la maladie de son mari pour installer ce méli-mélo de corruption au Gabon », accuse Justine Lekogo, présidente du Copil Citoyen.

Les ONG prévoient de déposer d'autres plaintes contre Sylvia Bongo mais à l'étranger. Elles demandent aussi une enquête contre l'entreprise Olam, le groupe singapourien qui est au coeur de l'agro-business au Gabon.