Congo-Brazzaville: Prodivac - Elaboration des plans de développement local

Le Projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles au Congo (Prodivac) organise, du 27 au 28 septembre, à Brazzaville un atelier de sensibilisation et de validation des termes de références, en vue de l'élaboration des plans de développement local dans les zones d'intervention, notamment les départements des Plateaux, du Pool, du Niari, de la Bouenza et de la Cuvette.

A l'ouverture de l'atelier, le conseiller économique et financier du préfet de Brazzaville, Alphonse Boumandouki, a indiqué que « la déclinaison du plan national de développement 2022-2026 au niveau des collectivités locales est un impératif du passage à une décentralisation effective et à un développement territorial coordonné».

Pour le coordonnateur du Prodivac, Nguinda-Akany Illitch, les collectivités locales sont chargées du développement local. Elles ne disposent malheureusement pas d'un processus de planification à moyen et long terme. « D'où la nécessité de renforcer leurs capacités dans les domaines prioritaires comme le financement du développement, du personnel technique, de la gestion des infrastructures, de l'élaboration des business plans, de maîtrise d'ouvrage », a-t-il suggéré.

Lancé en octobre 2021 et financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 48 milliards FCFA pour une durée de six ans, le Prodivac a pour objectif d'améliorer les chaînes de valeurs agricoles ainsi que l'environnement des affaires propices à la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles. Il vise également à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu'à la diversification de l'économie du pays.

Le projet couvre prioritairement les corridors des grands centres de commercialisation de Brazzaville et Pointe-Noire, et les bassins de production dans les départements des Plateaux, du Pool, de la Bouenza, la Cuvette et du Niari. Il concentre ses interventions sur quatre chaînes de valeur : manioc, maïs, volaille et poisson.