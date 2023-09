Congo-Kinshasa: Cinéma - Lancement de Fickin industrie et du programme Fickin Film Studios

L'Institut français de Kinshasa, Sondor Films et la Maison des Productions sont partenaires du projet inauguré en marge de la dixième édition du festival international kinois dédié au septième art pour des formations destinées aux auteurs-réalisateurs, producteurs et diffuseurs congolais résidents sur l'ensemble du territoire national.

Les contours du nouveau projet ont été présentés à la matinée d'information tenue à la Halle de la Gombe le 26 septembre avec la participation en visioconférence des cinéastes français Vincent Gérard et Baptiste Jopeck, représentants de Sondor Films. Marquant d'une pierre blanche le dixième Festival international de Kinshasa (Fickin), le programme professionnel de formation et d'accompagnement de projets artistiques et industriels dénommé Fickin Film studios va asseoir la plateforme Fickin industrie. Mise en oeuvre tel un incubateur de projets de films, elle a été conçue, a précisé Kevin Mavakala « dans l'idée d'industrialiser le cinéma en RDC ». Dans sa perspective de servir de « levier de l'industrialisation » du septième art local, Fickin industrie va, dans sa phase initiale s'étaler sur les deux ans des sessions de formation des Fickin Film Studios, de décembre 2023 à décembre 2025, destinés aux auteurs-réalisateurs (trices) et acteurs (trices) industriels, à savoir les producteurs et/ou distributeurs et diffuseurs.

%

Appelés à postuler en répondant à l'appel à projet de Fickin industrie en ligne, les sélectionnés, jeunes auteurs, producteurs et distributeurs en herbe âgés de moins de 35 ans entreront en résidence en décembre prochain. Ce, a précisé le directeur actuel du Fickin, dans le but de créer une synergie dynamique de sorte à « développer des projets d'ensemble ». Ainsi, les jeunes formés dans Fickin Film studios bénéficieront des acquis des uns des autres. Dès lors, les producteurs produiront les films des réalisateurs alors que les distributeurs et diffuseurs en assureront la distribution.

Candidatures à soumettre jusqu'au 8 octobre

Pour sa part, l'initiateur du Fickin, Tshoper Kabambi, a renchéri sur l'effort fourni dans le cadre du festival « pour donner un coup de pouce au développement de l'industrie cinématographique dans notre pays ». Une démarche à étendre à l'Afrique centrale. Ainsi, Fickin Film studios est présentée telle une des solutions aux problèmes du cinéma dans un esprit de collaboration et de partage. D'où les partenariats déjà noués notamment avec Sondor Films dont Vincent Gérard et Baptiste Jopeck sont engagés dans le projet. Les résidences qu'animeront des intervenants internationaux devraient « mettre en œuvre des projets de films courts ainsi que de productions et distributions », a dit Vincent Gérard. Les deux ans du projet serviront à une réflexion commune pour mettre en place l'industrie du cinéma dans le contexte complexe de la RDC et en assurer la pérennité.

L'appel à projets détaillé dont la date butoir est le 8 octobre est publié en ligne sur la page Facebook de Fickin. Une présélection donnera l'occasion à vingt candidats (es) de présenter leur projet en deux temps. Il est prévu à cet effet « une présentation publique en présence des jurys », puis « un entretien individuel sur leur projet avec les jurys » concernés selon que l'on aura candidaté pour le « Studio création ou le Studio industrie ». Il est, par ailleurs, spécifié que « dix lauréats (es) maximum seront sélectionnés (es) pour l'ensemble des Studios » et que les candidatures féminines sont vivement encouragées. En outre, le Fickin s'est dit disposé à fournir de l'aide à tous les porteurs de projets en difficulté afin de constituer un dossier de soumission dans les normes.