Congo-Brazzaville: Infrastructures - Le président Denis Sassou N'Guesso visite les tours jumelles de Mpila

Le chef de l'Etat congolais a visité, le 26 septembre, le chantier des tours jumelles de Mpila à Talangaï, sixième arrondissement de Brazzaville. Les travaux de l'ouvrage sont achevés et les deux édifices complètement équipés.

Les deux immeubles de trente étages chacun sont bâtis au bord du fleuve Congo, à proximité du débarcadère fluvial de Yoro, à l'Est de la capitale congolaise, grâce au partenariat entre la République du Congo et la République populaire de Chine.

L'un abrite un hôtel de 128 chambres dont 48 suites, des salles de conférences et de banquet, des restaurants et d'autres commodités. L'autre, quant à lui, dispose de plusieurs bureaux à usage commercial. Le coût du projet est estimé à plus de 174 milliards de francs CFA, a-t-on appris.

« Ces réalisations sont la manifestation de l'excellence des relations, de l'amitié qui existent entre nous. L'année prochaine, nous allons encore décider d'une autre gamme de projets de coopération et nous irons de l'avant », a déclaré le président Denis Sassou N'Guesso.

Et de poursuivre : « Je voudrais féliciter les dirigeants de l'entreprise, les ingénieurs et les travailleurs qui ont réalisé cette œuvre magnifique qui symbolise bien la force, la beauté et donne un signal très fort sur l'avenir des relations entre nos deux pays. Nous allons magnifier cela l'année prochaine ».

Les travaux du chantier ont débuté officiellement en mars 2016. L'année prochaine, le Congo et la Chine vont célébrer le soixantième anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Les deux pays sont liés depuis 2016 par un partenariat stratégique global touchant quasiment tous les secteurs d'activités.