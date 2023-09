Sénégal: Médina Baye - Sept accidents de la circulation dont un décès enregistrés (sapeurs-pompiers)

Kaolack — Sept accidents de la circulation occasionnant trente-huit victimes dont une personne décédée, ont été enregistrés mercredi, à quelques heures de la célébration du Gamou de Médina Baye, a appris l'APS du capitaine Djiby Sall, commandant du groupement d'incendie et de secours.

"A la date du 27 septembre, à 10 heures, nous avons eu a effectué dix-sept sorties dont sept accidents de la circulation, qui ont occasionné quarante-huit victimes dont un corps sans vie", a précisé l'officier des sapeurs-pompiers

Il a souligné que les sapeurs-pompiers se sont déployés, depuis le 25 septembre dernier, dans les différentes zones d'intervention, pour assurer les secours et la protection contre les incendies et péril de toute nature pouvant entraver le bon déroulement du Gamou.

C'est dans ce sens qu"un dispositif adapté et cohérent", composé de cent-trente-cinq gradés et sapeurs-pompiers et de vingt et un engins d'incendie et de secours ont été mis en place, a indiqué le capitaine Sall dont la compagnie couvre, outre la région de Kaolack, celles de Fatick et de Kaffrine.

Ce dispositif, reparti en deux échelons : le premier prend en charge toutes les demandes de secours dans la cité religieuse et le second tous les axes menant à Kaolack avec des prés-positionnements de moyens à Gandiaye, Mbirkilane, Fass-Barigo et Ndoffane, a-t-il signalé.

"Au-delà de ces points stratégiques situés dans le secteur du groupement numéro 3, d'autres points sur l'ensemble du territoire régional ont fait l'objet de pré-positionnement pour réduire les délais d'intervention en cas d'accident", a assuré le capitaine Djiby Sall.

Concernant les pèlerins en provenance des iles du Saloum et qui voyagent en pirogues pour traverser le fleuve Saloum, des moyens nautiques ont été prés-positionnées entre Foundiougne et Kaolack, avec une vedette-ambulance et un canot de sauvetage lourd à Foundiougne, a-t-il ajouté.

"Au niveau du port de Kaolack, nous avons un canot de sauvetage lourd qui est prépositionné. Tous ces moyens nautiques sont mis à la disposition de spécialistes en intervention sup-aquatique de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers", a rassuré le capitaine Sall.

Pour parer à d'éventuels problèmes liés au manque d'eau, trois citernes de grande capacité de contenance de 30 ml chacune ont été déployés par les sapeurs-pompiers.

La cité religieuse de Médina Baye va célébrer son Mawlid international, mercredi.

Cette célébration marquant la naissance du prophète Mouhammad aura lieu sous l'égide de la Jamhiyatu Ansaru-Diin, une structure qui revendique plus de 500 millions de disciples de Baye Niass (1900-1975) dans le monde.

Pendant une dizaine de jours, des milliers de disciples venant de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, des Amériques et d'Asie convergent vers Médina Baye pour célébrer le Mawlid.

Des délégations officielles participent à l'évènement, qui sera aussi marqué par la journée Al-Quds dédiée à la cause palestinienne.

La nuit du Mawlid sera rythmée de zikr, c'est-à-dire des chants religieux dédiés au prophète Mouhammad. Elle sera animée par Mouhamadoul Amine Ibrahima, dit Baba Lamine Niass.