Afrique: Air Sénégal et Royal Air Maroc signent un partenariat stratégique

C'est un rapprochement stratégique pour deux poids lourds de l'aviation africaine. Air Sénégal et Royal Air Maroc ont signé à Casablanca un mémorandum d'entente entre les deux pays. Plus de vols, mais aussi plus de facilités pour acheter les billets via l'une ou l'autre des compagnies.

Plus de vols, plus d'horaires et donc plus de possibilités de connexions pour les voyageurs. Car Casablanca et Dakar sont deux grands hubs régionaux. La coopération entre Air Sénégal et Royal Air Maroc se renforce aussi avec la signature d'un accord « codeshare », c'est-à-dire la possibilité pour les clients de réserver des billets auprès des deux compagnies et de voyager sur l'une ou l'autre indifféremment.

D'autres domaines de collaboration sont concernés par l'accord, par exemple la maintenance, la formation ou encore la digitalisation des services

Le Sénégal et le Maroc entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et économiques, et se considèrent comme des « pays frères ». Le royaume est aussi depuis plusieurs années dans une stratégie de coopération sud/sud.

Royal Air Maroc est présente au Sénégal depuis 1958 et l'année de l'ouverture de la ligne Casablanca-Dakar. Elle est la compagnie africaine la plus active au Sénégal, après Air Sénégal, et veut se positionner comme référence sur le continent africain.

Air Sénégal de son côté existe depuis 2016 et se cherche une place de leader sur le marché ouest-africain, mais rencontre des difficultés financières et techniques ces derniers mois.