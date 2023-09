Kenya: Les frais du dialogue politique font polémique

Le dernier round de négociations entre le pouvoir et l'opposition coûtera plus de 100 millions de shillings, soit environ 680 000 euros. C'est une révélation du quotidien The Nation, qui a pu se procurer un document du secrétariat du Comité du dialogue national. Ces discussions ont démarré début août. Elles doivent trouver une solution à la crise qui oppose le président William Ruto et Raila Odinga, candidat malheureux à la présidentielle de 2022. Le document publié par The Nation donne leur budget prévisionnel. Et il est assez confortable, pour les délégués qui y prennent part

D'après le document, la plus grande partie du budget est allouée aux délégués prenant part au dialogue. Les deux députés, présidents de délégation, touchent chacun 50 000 shillings, soit 321 euros, par jour. Les autres membres en reçoivent 40 000 shillings. Tous siégeant au moins 20 jours.

À cela s'ajoute d'autres frais, comme les billets d'avion, l'hébergement ou encore les « rafraichissements », puisqu'une partie du travail se déroulera à Navaisha, sur les bords du lac du même nom, et à Mombasa, sur la côte, pour la rédaction du rapport.

Le budget du secrétariat présente aussi quelques curiosités, comme une enveloppe de 15 millions de shillings de frais d'impression, pour 1000 copies, soit plus de 96 euros, par copie.

Contactés par RFI, ni le bureau de l'Auditeur général, ni la Commission éthique et anti-corruption, n'ont souhaité répondre à nos questions. Pas plus que les délégués prenant part aux discussions.

Les dépenses du dialogue national dépendent du budget du Parlement kényan. Pourtant, dans son dernier rapport sur l'exercice 2022/2023, la commission budgétaire recommandait de « ne pas créer de nouvelles dépenses publiques » et recommandait un audit systématique du Trésor.