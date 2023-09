Togo: Dialogue direct entre l'ARCEP et les Opérateurs sous la modération des Associations de consommateurs

« Connexion Internet au Togo : Les wifi zones désormais sous contrôle », c'est sous cet intitulé que nous apportions le 15 Septembre dernier, l'information relative à la décision N°132 en date du 12 Septembre 2023 de l'ARCEP concernant l'activité de wifi zone au Togo.

Et dans les lignes suivantes de cet article, nous faisions découvrir l'intégralité de la décision en ses 10 points. Ce Mercredi 27 Septembre 2023, dans la dynamique d'un grand oral d'explication, initiative des associations des consommateurs, LCT (Ligue des Consommateurs du Togo), ATC (Association Togolaise des Consommateurs) et le MMLK (Mouvement Martin Luther King), une conférence publique a permis un dialogue direct entre l'ARCEP et des Opérateurs de Wifi zone au Togo.

Même si certains des fournisseurs d'accès internet que sont Togocom, Moov Africa, GVA, Café Informatique et Teolis, ont brillé de par leur absence à cette rencontre, les parties ont échangé des vues sur ce qui doit se faire pour alléger la tâche aux consommateurs et commente sera organisée désormais l'activité de wifi zone. Thème principal de cette rencontre, « Internet trop cher au Togo : Wifi Zone comme alternative ? ».

Une première certitude qui en est ressortie au cours de ces échanges entre les acteurs, c'est que l'activité de Wifi Zone comme a voulu le faire croire certains n'est en aucun cas une activité illicite mais bien une activité licite. Cependant, il va falloir comme c'est le cas de toute activité légale de le règlementer. C'est donc visiblement à cela que s'attèle l'ARCEP, dont la principale préoccupation jusqu'à ce jour est de « rendre l'accès à Internet inclusif », en décidant de mettre sous contrôle cette activité par sa dernière décision.

Pour amener les uns et les autres à mieux comprendre cette implication de l'ARCEP dans ce qui, au départ, se présentait comme un différend entre les FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) précités et les promoteurs des wifi zones dans les quartiers et diverses agglomérations du Togo, trois différentes thématiques ont été développées au cours de la rencontre avant de laisser le micro aux uns et aux autres pour plus d'éclaircissement. Il s'agit de, « Wifi zone : un service inclusif qui participe au développement socio-économique », « L'accessibilité de l'Internet : les expériences des consommateurs », et « La cherté de l'Internet, quelles implications ? Points de vue de l'ARCEP ».