Togo: L'AIDEC du Conseiller municipal, Azanlédji, et ses partenaires ont « équipé » 400 jeunes élèves de Golfe 5 et 7

Natif d'Aflao, l'éducation de ses jeunes frères et fils et filles lui tient à coeur et il ne cesse de le démontrer à chaque fois que l'occasion se présente. Fidèle à sa tradition, le Conseiller municipal, Jules Kossi Azanlédji, son association, l'AIDEC (Association Interculturel pour le Développement et l'Ecocitoyenneté) et leurs partenaires ont encore soulagé la peine des jeunes élèves à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024 effectuée le Lundi 25 Septembre dernier.

En effet, vendredi dernier (22 septembre) établissant une jonction AIDEC-Comité Miss Grand Aflao-Global Center Jo Fashion (GCJF, une maison de couture basée à Avénou), l'élu local a offert des kits scolaires à 400 élèves des communes de Golfe 5 et 7. Ce fut au cours d'une cérémonie qui a eu pour cadre, le Centre des Jeunes d'Avédji Kpodji. Objectif premier d'une telle initiative, garantir à cette relève du Grand Aflao, de quoi faire une rentrée scolaire digne. Fruit du partenariat naissant entre le GCJF, l'AIDEC et le Comité Miss Grand Aflao, ces kits étaient composés de cahiers, de stylos, d'ensembles géométriques, bref d'articles scolaires, « Ce don que nous offrons en partenariat avec Global Center Jo Fashion fait suite à celui de Golfe 7 que nous avons fait en partenariat avec l'AGESS. Nous avons aussi associé le Comité Miss Grand Aflao dont la Miss 2023 pour motiver les enfants à aller à l'école et à se faire une place dans la société », a situé le président de l'AIDEC, Conseiller municipal de Golfe 5 et président du Comité d'Organisation Miss Grand Aflao. Dans la foulée, il a remercié ce nouveau partenaire, le directeur général de Global Center Jo Fashion, Merike Tchalinga, « pour la confiance qu'il nous a fait en s'associant à cette initiative qui vise la promotion de l'éducation scolaire dans le Golfe 5 ».

%

Une civilité bien retournée par M. Tchalinga qui a affirmé que, « comme vous le savez, l'AIDEC est une association qui oeuvre pour le développement du Grand Aflao. Étant donné que c'est la rentrée, nous nous sommes associés à elle pour ce don de kits scolaires aux élèves démunis de Golfe 5 ».

Et comme grande annonce qui devra faire bientôt le bonheur des fils et filles Aflao, Jules Anzanlédji a informé de ce que sa structure et le GCJF travaillent à parvenir à un partenariat qui devra être d'un apport significatif à l'emploi des jeunes dans leur communauté.

Il s'agit d'après l'élu local, d'un partenariat qui « donnera l'opportunité aux jeunes du Grand Aflao notamment des communes Golfe 5 et 7, désireux d'apprendre gratuitement la couture chez Global Center Jo Fashion, qui est une maison de couture. Ainsi, les dix premiers à s'enregistrer seront gratuitement formés et les autres seront accompagnés en ne payant qu'une modique somme ».

Cette cérémonie qui fait suite à celle faite quelques jours plus tôt également dans le Golfe 7, a été marquée par la présence de diverses acteurs dont le Chef Togbui Awala, la Miss Grand Aflao 2023 et de ses dauphines mais aussi du président CVD de la commune du Golfe 7, Messan Sedina.