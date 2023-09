Maroc: AMO - Le CA de la CNSS salue les indicateurs positifs enregistrés en 2022

Le Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, tenu vendredi à Casablanca sous la présidence de la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, a salué les "réalisations tangibles et progrès significatifs" que connaît le chantier de généralisation de la protection sociale.

Le Conseil a fait part de son "enthousiasme et sa satisfaction" quant aux réalisations tangibles et progrès significatifs que connaît le chantier de généralisation de la protection sociale, notamment grâce à l'extension de l'assurance maladie obligatoire durant l'année 2022, et dans les délais fixés par la loi cadre 09-21, à l'ensemble des catégories de Travailleurs Non-Salariés et aux personnes incapables de payer les cotisations "AMO Tadamon", indique un communiqué rendu public à l'issue du CA.

Le Conseil a salué les indicateurs positifs enregistrés au titre de l'année 2022, "qui témoignent de l'efficacité de gestion du Régime général et de l'Assurance Maladie Obligatoire au profit des travailleurs salariés et dont le nombre des déclarés s'est élevé à 3,82 millions", note la même source, précisant que ces indicateurs ont révélé également une évolution du nombre d'affiliés à près de 316.000 entreprises et une augmentation de 10% de la masse salariale déclarée atteignant 187 milliards de dirhams, rapporte la MAP.

S'agissant du régime AMO des travailleurs salariés, le nombre de bénéficiaires a atteint 8,3 millions de personnes et le nombre de dossiers déposés est passé quant à lui à 5,9 millions entraînant une augmentation de 7% du montant des prestations servies, soit 6,2 milliards de dirhams en 2022, ajoute le document.

Concernant l'amélioration de la qualité de service, le communiqué fait savoir que la CNSS a déployé, courant l'exercice 2022, un nouveau système d'information pour la gestion de l'AMO, ce qui a contribué à la réduction du délai moyen de remboursement de 12 à 9 jours en 2022.

La réunion a été l'occasion d'examiner le bilan d'activité de la CNSS et l'arrêté de ses comptes relatifs à la gestion du Régime Général et du Régime de l'AMO au titre de l'année 2022.

Le Conseil a également traité, lors de cette réunion, le projet de remise des astreintes, pénalités de retard et frais de recouvrement au profit des entreprises, conclut le communiqué.